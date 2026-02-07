اوبامہ اور ان کی اہلیہ سے متعلق ٹرمپ کی نسل پرستانہ پوسٹ تنقید کے بعد ہٹا دی گئی
ٹرمپ کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں سابق صدر اوبامہ اور ان کی اہلیہ مشیل کو چمپینزی دکھایا گیا۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سابق امریکی صدر براک اوبامہ اور ان کی اہلیہ مشیل اوبامہ کو جنگل میں چمپینزی بنا کر دکھایا گیا ویڈیو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں جماعتوں کی جانب سے شدید تنقید کے بعد سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا ہے۔
ٹرمپ نے جمعہ کو کہا کہ وہ اس پوسٹ کے لیے معافی نہیں مانگیں گے۔ انھوں نے کہا "میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔"
یہ پوسٹ جمعرات کی رات ٹرمپ کے ’ٹروتھ سوشل‘ اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی۔ امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر وائٹ ہاؤس نے بعد میں اسے ایک ملازم کی غلطی قرار دیا۔ پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے ابتدا میں اسے "فضول ناراضگی" قرار دیا تھا لیکن شدید دباؤ کے بعد یہ پوسٹ ہٹا دیا گیا۔
ویڈیو میں 2020 کے انتخابات میں ووٹنگ مشینوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے جھوٹے دعوؤں کے درمیان دو چمپینزیوں پر اوبامہ اور ان کی اہلیہ مشیل کے چہرے دکھائے گئے تھے۔ یہ 62 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ پہلے ایک بنیاد پرست میم تخلیق کار نے شیئر کیا تھا۔ اس میں ٹرمپ کو "جنگل کا بادشاہ" اور جو بائیڈن سمیت کئی ڈیموکریٹک رہنماؤں کو جانوروں کے طور پر دکھایا گیا ہے۔
کانگریس کے بلیک کاکس کی سربراہ یوویٹ کلارک نے اسے وائٹ ہاؤس میں "زہریلے اور نسل پرستانہ ماحول" کا ثبوت قرار دیا۔
امریکہ کی سب سے قدیم اور معروف شہری حقوق کی تنظیم این اے اے سی پی کے صدر ڈیرک جانسن نے اسے نفرت انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ معاشی مسائل اور جیفری ایپسٹین کیس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹرز ٹم سکاٹ اور راجر وکر سمیت کئی رہنماؤں نے اس پوسٹ کو ناقابل قبول قرار دیا اور معافی کا مطالبہ کیا۔
امریکہ میں سیاہ فام لوگوں کو جانوروں کے ساتھ جوڑنے کی نسل پرستانہ تاریخ ہے، جسے غلامی اور امتیازی سلوک کا صحیح ٹھہرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اوبامہ پہلے بھی اس طرح کی توہین آمیز تصویر کشی کا شکار ہو چکے ہیں۔
