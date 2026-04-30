ٹرمپ نے اوپیک سے متحدہ عرب امارات کے اخراج کا خیر مقدم کیا، کہا اس سے ایندھن کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں
اوپیک تیل برآمد کرنے والے ممالک کی طاقتور تنظیم ہے۔ UAE نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا۔ یکم مئی سے اس کا حصہ نہیں ہوگا۔
Published : April 30, 2026 at 9:33 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز متحدہ عرب امارات کے اوپیک اور اوپیک + اتحاد سے علیحدگی کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت اسمارٹ ہیں اور وہ شاید اپنے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ گیس کی قیمتوں کو کم کرنا، تیل کی قیمتوں کو کم کرنا، ہر چیز کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے یہ اچھی بات ہے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ واقعی ایک عظیم رہنما ہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔" انہیں اوپیک میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔
REPORTER: 🇦🇪 The United Arab Emirates, the UAE, they pulled out of OPEC. What do you think about that?— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 30, 2026
PRESIDENT TRUMP:I think, ultimately, it’s a good thing for getting the price of gas down… I’m okay with having some problems in OPEC. pic.twitter.com/Yw9CItTUzJ
پیداوار میں زیادہ لچک پیدا کرنے پر زور
متحدہ عرب امارات نے منگل کو اوپیک (OPEC) اور بڑے OPEC+ گروپ سے علاحدگی کا اعلان کیا، جس سے تیل کی عالمی قیمتوں میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اوپیک کا تیسرا سب سے بڑا پروڈیوسر ملک مشرق وسطیٰ کے بحران اور سپلائی میں خلل کے درمیان پیداوار میں زیادہ لچک پیدا کرنے پر زور دے رہا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے فیصلے کے فوری اثرات غیر یقینی
اے ایس کے (ASK) ویلتھ ایڈوائزرز کی ایک رپورٹ کے مطابق تیل کی قیمتوں پر متحدہ عرب امارات کے فیصلے کے فوری اثرات غیر یقینی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، "تیل کی قیمتوں پر اثرات فوری نہیں ہوں گے۔ سرمایہ کاروں کو فوری طور پر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے،" یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ جغرافیائی سیاسی خطرات اور رسد کی رکاوٹیں — خاص طور پر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بعد — مارکیٹ کو مسلسل تبدیل کر رہے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے قیمتیں فوری طور پر کم نہیں ہوسکتی ہیں، لیکن یہ مربوط سپلائی کنٹرول کو کمزور کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وقت کے ساتھ قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ OPEC+ کے اندر کم ہم آہنگی کارٹیل پریمیم کو بھی کم کر سکتی ہے۔ یہ خام تیل کے لیے ایک بڑی اور زیادہ غیر مستحکم تجارتی رینج بنا سکتا ہے۔
عالمی معیشت کو ایک خوفناک بحران کا سامنا
تاہم ماہرین اقتصادیات نے اس طرح کی تبدیلیوں کے ممکنہ اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ معروف ماہر اقتصادیات جیفری سیکس نے خبردار کیا کہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عالمی معیشت کو بحران کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ ساکس نے کہا، "عالمی معیشت کو ایک خوفناک بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔" انہوں نے خبردار کیا کہ تیل اور گیس کی سپلائی میں مسلسل رکاوٹیں بڑے پیمانے پر عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہیں۔
متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے باہر نکلنا اسٹریٹجک غلطی
انہوں نے متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے باہر نکلنے کو ایک اسٹریٹجک غلطی قرار دیا اور دلیل دی کہ فوسل فیول سے دور عالمی منتقلی کے دوران سپلائی کا مربوط انتظام ضروری ہے۔ ساکس نے کہا کہ خام تیل کی قیمتیں پہلے ہی 100 امریکی ڈالر فی بیرل سے اوپر پہنچ چکی ہیں اور اگر کشیدگی برقرار رہی تو مزید بڑھ سکتی ہیں۔