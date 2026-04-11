امریکہ-ایران مذاکرات سے قبل ٹرمپ کی وارننگ، کہا معاہدہ ناکام ہوا تو ایران پر سب سے خطرناک ہتھیار سے حملہ ہوگا
ٹرمپ نے ایران کو ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے تہران پر جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے اپنا بیان بدلنے کا الزام لگایا۔
Published : April 11, 2026 at 9:00 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن مذاکرات سے عین قبل ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو سب سے خطرناک ہتھیار سے حملہ کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ انتباہ جمعہ (مقامی وقت کے مطابق) مغربی ایشیا میں جنگ کا مستقل حل تلاش کرنے کی سفارتی کوششوں کے درمیان جاری کیا۔
نیویارک پوسٹ کے ساتھ ایک فون انٹرویو میں ٹرمپ نے اشارہ کیا کہ مذاکرات کی کامیابی کے بارے میں واضح معلومات اگلے 24 گھنٹوں میں سامنے آئیں گی۔ "ہمیں تقریباً 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا، جلد معلوم ہو جائے گا۔" ٹرمپ کا یہ جواب اس وقت سامنے آیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں یقین ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔
فوجی تیاریوں پر زور دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے پہلے ہی وسائل کو اکٹھا کرنا اور خطے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم دوبارہ منظم کر رہے ہیں۔ ہم بہترین گولہ بارود، اب تک کے بہترین ہتھیاروں کے ساتھ بحری جہازوں کو لوڈ کر رہے ہیں، جو ہم نے پہلے کیے تھے، اس سے بہتر، ہم نے انہیں بھیج دیا ہے۔"
فوج کی تیاریوں پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم بحری جہازوں کو لوڈ کر رہے ہیں۔ ہم اب تک کے سب سے اچھے ہتھیارو لوڈ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس سے بھی کہیں زیادہ سطح پر جتنا کہ ہم پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔"
ٹرمپ نے مزید خبردار کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو واشنگٹن بڑی فوجی کارروائی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اور اگر ہمارے بیچ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تو ہم انہیں (ہتھیاروں کو) استعمال کریں گے، اور ہم انہیں بہت مؤثر طریقے سے استعمال کریں گے۔"
تہران کی صورت حال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ نے نیویارک پوسٹ سے کہا کہ ’’ہم ان لوگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارے سامنے، وہ تمام جوہری ہتھیاروں کو ختم کر رہے ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور پھر وہ میڈیا میں جا کر کہتے ہیں، 'نہیں، ہم (یورینیم کو) افزودہ کرنا چاہتے ہیں۔' تو ہم پتہ لگا لیں گے۔"
وہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوشل ٹروتھ پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے لکھا، ''ایسا لگتا ہے کہ ایرانیوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے پاس بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کا استعمال کرکے دنیا سے قلیل مدتی بھتہ خوری کے علاوہ کوئی کارڈ نہیں ہے۔ آج اگر وہ زندہ ہیں تو صرف اس مذاکرات کے لیے!''
دریں اثنا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کے لیے جمعے کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد روانہ ہوئے۔ انہوں نے مذاکرات کے بارے میں امید کا اظہار کیا، ساتھ ہی تہران پر نیک نیتی کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔
اپنی روانگی سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وینس نے کہا کہ ''امریکہ تعمیری مصروفیات کے لیے تیار ہے بشرطیکہ ایران نیک نیتی کے ساتھ مشغول ہو۔ انہوں نے کہا، "ہم بات چیت کے منتظر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مثبت ہوگا۔ جیسا کہ امریکی صدر نے کہا کہ اگر ایرانی نیک نیتی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہم یقینی طور پر اپنے کھلے بازو پھیلانے کے لیے تیار ہیں۔"
تاہم، انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے مذاکرات کے دوران بد نیتی سے کام کرنے کی کوشش کی تو واشنگٹن اچھا جواب نہیں دے گا۔ وینس نے مزید کہا کہ "اگر وہ ہمارے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ مذاکرات کرنے والی (امریکی) ٹیم ماننے والی نہیں ہے۔" وینس اس ہفتے کے آخر میں بات چیت کے لیے اسلام آباد جانے والے امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ کے مطابق، وینس کے ساتھ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وِٹکوف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی ہوں گے۔ دونوں فریق کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کا مقصد مغربی ایشیا میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے جاری تنازع کو ختم کرنا ہے اور اس میں امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی عارضی جنگ بندی کو حتمی جنگ بندی میں تبدیل کرنا ہے۔
