ٹرمپ کے گرین لینڈ منصوبے نے یوروپ میں ہلچل مچا دی، امریکہ کی علاقائی توسیع پر ایک نظر
گرین لینڈ پر کنٹرول کے حوالے سے ٹرمپ کی بیان بازی نے یوروپ میں ہلچل مچادی ہے۔ نیٹو کے اپنے محافظ خطرہ بن چکے ہیں۔
Published : January 12, 2026 at 1:28 PM IST
واشنگٹن: گرین لینڈ پر کنٹرول کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ موقف نے یوروپ میں ہلچل مچا دی ہے۔ ٹرمپ کے بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پر گرین لینڈ کا کنٹرول چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ گرین لینڈ خریدنا چاہتے ہیں۔ تاہم گرین لینڈ اور ڈنمارک نے واضح طور پر اس کی تردید کی ہے۔
اس دوران کئی طاقتور یوروپی ممالک اس کے دفاع میں آ گئے ہیں۔ نیٹو کے تحفظ کا وعدہ کرنے والا امریکہ خطرہ بن گیا ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کا ایک خود مختار حصہ ہے اور نیٹو کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ دریں اثنا، ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بارے میں کئی سنجیدہ تبصرے کیے ہیں، یہاں تک کہ مذاق میں بھی ایسا کیا ہے۔
امریکہ کی علاقائی توسیع کا جاننا ضروری
امریکی تاریخ میں اپنے علاقے کو پھیلانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آر کے سی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ نے 17ویں صدی میں برطانوی حکومت کے خلاف انقلابی جنگ لڑی، 13 برطانوی کالونیوں کو آزاد کرایا اور انہیں امریکی ریاستوں کے طور پر قائم کیا۔ اس کے بعد، اس نے اہم اخراجات کی قیمت پر کئی ریاستوں میں توسیع کی۔ آئیے امریکہ کی علاقائی توسیع پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس نے منگل (6 جنوری، 2026) کو اعلان کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوروپی مخالفت کے باوجود اسٹریٹجک جزیرے کو کنٹرول کرنے کے اپنے عزائم کو بحال کرتے ہوئے، گرین لینڈ کے حصول کے لیے آپشنز پر تبادلۂ خیال کر رہے ہیں۔ اس میں امریکی فوج کا ممکنہ استعمال بھی شامل ہے۔
امریکی توسیع کی ٹائم لائن پر ایک نظر
1783: سابقہ 13 کالونیاں، امریکی انقلابی جنگ کے بعد 1783 کا پیرس کا معاہدہ۔
1803: لوزیانا پرچیز: فرانس سے 15$ ملین میں خریدا گیا، بشمول تخمینہ شدہ دعوے۔
1819: فلوریڈا (مشرق اور مغرب): ایڈمز آنس ٹریٹی کے تحت اسپین سے 5$ ملین میں خریدا گیا، جس میں تخمینہ شدہ دعوے بھی شامل ہیں۔
1845: ٹیکساس: آزاد جمہوریہ کا الحاق۔
1846: اوریگون علاقہ: برطانیہ کے ساتھ اوریگون معاہدہ۔
1848: میکسیکن علیحدگی: امریکی میکسیکن جنگ کے بعد میکسیکو سے 15 ملین ڈالر کے علاوہ 3.25 ملین ڈالر کے فرضی دعوؤں میں خریداری۔
1853: گیڈڈن پرچیز: میکسیکو سے 10 ملین ڈالر میں خریدی گئی۔
1857: بیکر آئی لینڈ اور ہاولینڈ آئی لینڈ: یو ایس فش اینڈ وائلڈ لائف سروس کے دائرہ اختیار میں 1856 کے گوانو ایکٹ کے تحت غیر منقسم علاقہ کا دعویٰ کیا گیا۔
1857: ناواسا جزیرہ: یو ایس فش اینڈ وائلڈ لائف سروس کے دائرہ اختیار کے تحت 1856 کے گوانو ایکٹ کے تحت غیر مربوط علاقہ کا دعویٰ کیا گیا۔
1858: جارویس جزیرہ: یو ایس فش اینڈ وائلڈ لائف سروس کے دائرہ اختیار کے تحت 1856 کے گوانو ایکٹ کے تحت غیر مربوط علاقہ کا دعویٰ کیا گیا۔
1858: جانسٹن اٹول: یو ایس فش اینڈ وائلڈ لائف سروس کے دائرہ اختیار میں 1856 کے گوانو ایکٹ کے تحت غیر منقسم علاقہ۔
1867: الاسکا: روس سے 7.2 ملین ڈالر میں خریدا گیا، 1959 میں ایک ریاست بن گئی۔
1867: مڈ وے جزائر: یو ایس فش اینڈ وائلڈ لائف سروس کے دائرہ اختیار میں 1856 کے گوانو ایکٹ کے تحت غیر منقسم علاقہ کا دعویٰ کیا گیا۔
1898: ہوائی جزائر: آزاد جمہوریہ کا الحاق، 1959 میں ریاست کا درجہ۔
1898: پالمیرا اٹول: امریکی فش اینڈ وائلڈ لائف سروس کے دائرہ اختیار میں ہوائی کے ساتھ حاصل کیا گیا۔
1898: فلپائنی جزائر: ہسپانوی امریکی جنگ کے بعد اسپین سے 20 ملین ڈالر میں خریدا گیا، جو 1946 میں مکمل طور پر آزاد ہوا۔
1898: پورٹو ریکو: ہسپانوی-امریکی جنگ کے بعد ملحق، فی الحال ریاستہائے متحدہ کی ایک خود مختار دولت مشترکہ۔
1898: گوام: ہسپانوی-امریکی جنگ کے بعد الحاق کیا گیا، 1950 میں محکمہ داخلہ کے دفتر برائے انسولر افیئرز کے دائرہ اختیار میں ایک منظم، غیر مربوط امریکی علاقہ بن گیا۔
1899: امریکن ساموا: برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ معاہدے میں منسلک، فی الحال ایک غیر منظم، غیر مربوط امریکی علاقہ جو محکمہ داخلہ کے دفتر برائے انسولر افیئرز کے دائرہ اختیار میں ہے۔
1899: ویک آئی لینڈ: منسلک غیر آباد علاقہ۔
1903: پانامہ کینال زون: پانامہ سے 10$ ملین کے علاوہ 250,000$ سالانہ کے لیے لیز پر لیا گیا؛ 1999 میں پانامہ کے حوالے کیا گیا۔
1917: یو ایس ورجن آئی لینڈ: ڈنمارک سے 25 ملین ڈالر میں خریدا گیا۔ فی الحال ایک منظم، غیر مربوط امریکی علاقہ ہے۔
1922: کنگ مین ریف: 1922 میں منسلک، بعد میں ایئر لائن ایندھن بھرنے کے لیے استعمال کیا گیا، جو فی الحال غیر آباد ہے۔ نیشنل وائلڈ لائف ریفیوج۔
1947: شمالی ماریانا جزائر: اقوام متحدہ ٹرسٹ ٹیریٹری؛ 1986 میں ایک خود مختار امریکی دولت مشترکہ بن گیا۔
1947: مائیکرونیشیا کی وفاقی ریاستیں: اقوام متحدہ کے اعتماد کا علاقہ؛ 1986 میں ایک خودمختار، خود مختار جمہوریہ بن گیا۔
1947: جمہوریہ پلاؤ: اقوام متحدہ ٹرسٹ ٹیریٹری؛ 1994 میں ایک خودمختار، خود مختار جمہوریہ بن گیا۔
1947: جمہوریہ مارشل جزائر: اقوام متحدہ کا ٹرسٹ علاقہ، 1986 میں ایک خودمختار، خود مختار جمہوریہ بن گیا۔