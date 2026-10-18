انڈیا ایک اہم اتحادی، ٹرمپ کو روس پر ممکنہ پابندیوں کے اثرات کا مطالعہ کرنے کیلئے وقت درکار: روبیو
صدر ٹرمپ کی جانب سے روس پر عائد پابندیوں اور ٹیرف کو معطل کرنے کے بعد، امریکی قانون سازوں نے ان پر شدید تنقید کی۔
Published : October 18, 2026 at 12:06 PM IST
واشنگٹن: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سنیچر کے روز ایک بیان میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روس پر عائد وسیع پابندیوں اور ٹیرف کی معطلی دراصل عالمی معیشت پر ان کے اثرات کا "جائزہ" لینے کے لیے 60 دن کا ایک عارضی وقفہ ہے۔
روبیو نے کہا کہ "صدر 60 دن کا وقت لینا چاہتے ہیں تاکہ یہ تجزیہ کیا جا سکے کہ پابندیاں اور ٹیرف دونوں عائد کرنے کا عالمی معیشت اور یہاں تک کہ امریکی معیشت کے لیے کیا مطلب ہوگا۔" انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان معاشی پابندیوں کی زد میں صرف روس ہی نہیں بلکہ کئی دیگر ممالک بھی آ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جاری مختلف تنازعات عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں کو متاثر کر رہے ہیں، جن میں ایران کے خلاف امریکی جنگ اور یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر کیے جانے والے حملے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "دنیا بھر کے یہ تنازعات اب ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے ہیں، اور ان کا اثر نہ صرف عالمی سطح پر تیل اور ڈیزل کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے" بلکہ معیشتوں پر بھی ہو رہا ہے۔
SECRETARY RUBIO: I think the President wants to take this 60-day period to analyze what imposing both sanctions and tariffs will mean for the global economy and the U.S. economy. pic.twitter.com/9DXVXnQeb5— Department of State (@StateDept) October 18, 2026
امریکی قانون سازوں نے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ٹرمپ پر اس وقت شدید تنقید کی جب انہوں نے جمعہ کو ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے جس کے تحت روس کو نشانہ بنانے والی ان وسیع پابندیوں اور ٹیرف کو معطل کر دیا گیا — یہ وہ اقدامات تھے جنہیں کانگریس نے گزشتہ ماہ ہی منظور کیا تھا۔
ستمبر میں منظور ہونے والے اور ٹرمپ کے دستخط کردہ اس قانون میں روسی حکام، سرمایہ دار اشرافیہ اور مالیاتی اداروں کو نشانہ بنانے والی پابندیاں شامل تھیں، اور اس نے ٹرمپ کو روسی تیل اور گیس کے بڑے خریدار ممالک اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اختیار بھی دیا تھا۔
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اس کا مقصد روسی صدر ولادیمیر پوتن کے حامیوں اور ان کی یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے فنڈنگ کے ذرائع کو بند کرنا تھا۔ لیکن جمعہ کی دیر رات، اس قانون کے نافذ العمل ہونے سے محض دو دن پہلے، ٹرمپ نے روس کو ان معاشی پابندیوں سے استثنیٰ دے دیا۔
ٹرمپ پر اکثر تنقید کرنے والے ریپبلکن سینیٹر تھوم ٹلس، جو جنوری میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ اگر صدر واقعی توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کام ایران کا مسئلہ حل کر کے کر سکتے ہیں، نہ کہ ولادیمیر پوتن پر کوئی احسان کر کے۔"
ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے سینئر ریپبلکن سینیٹر ٹیڈ کروز نے فاکس نیوز پر نشر ہونے والے تبصروں میں اس اقدام کو "ایک غلطی" قرار دیا۔ ٹرمپ کا یہ صدارتی حکم نامہ کریملن کے رہنما ولادیمیر پوتن کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد سامنے آیا، جس کے تحت امریکہ پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے روس کو ڈیزل برآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔
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ایران جنگ کی وجہ سے ڈیزل کی قیمتوں میں ہونے والے شدید اضافے کے اثرات اب امریکی معیشت پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اگلے ماہ ہونے والے اہم وسطی مدت انتخابات سے پہلے ووٹروں کے لیے مہنگائی سب سے بڑی ایشو ہے۔ سروے رپورٹس ظاہر کرتی ہیں کہ ان انتخابات میں ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
روبیو نے امریکی روڈ ٹرانسپورٹ، زراعت اور تعمیراتی شعبے کو چلانے والے اس اہم ایندھن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ "جو ڈیزل پوتن بیچنے والے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح عالمی مارکیٹ میں دستیاب ہونا ہی تھا۔ واحد فرق صرف یہ ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ امریکہ کو ملنے والا تھا۔" دوسری طرف، یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ امریکہ روس پر سے مزید پابندیاں بھی ہٹا لے گا اور ٹرمپ کا یہ اقدام پوتن کو "انعام" دینے کے مترادف ہے۔
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