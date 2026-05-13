ایران بحران کے بیچ ٹرمپ چین دورے کے لیے روانہ، کہا تہران معاملے میں کسی مدد کی ضرورت نہیں
ٹرمپ کا دورۂ چین ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایندھن کا بحران سنگین ہو چکا ہے اور ایران اپنے مطالبات پر بضد ہے۔
By PTI
Published : May 13, 2026 at 9:00 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے منگل کو چین کے دورے پر روانہ ہوئے۔ اس دوران وہ ایک دوسرے پر لگائے گئے ٹیرف (محصولات) کی وجہ سے کشیدہ تجارتی تعلقات کو سدھارنے پر بات کریں گے۔
چین جاتے ہوئے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ "ہم صدر شی سے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ میں کہوں گا کہ سب سے اہم چیز تجارت ہوگی۔" چینی صدر کے ساتھ اپنی ملاقات کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ "وہ میرے دوست رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کے ساتھ ہم بہت اچھی طرح سے ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے۔ بہت سی اچھی چیزیں ہونے والی ہیں۔"
Accompanying Trump on China visit
Tech :
Elon Musk — Tesla
Tim Cook — Apple
Sanjay Mehrotra — Micron
Cristiano Amon — Qualcomm
Dina Powell McCormick — Meta
Finance:
Larry Fink — BlackRock
Stephen Schwarzman — Blackstone
David Solomon — Goldman… pic.twitter.com/CY8PB8YvQm
ٹرمپ نے ژی جن پنگ کے ساتھ ایران کے بارے میں اپنے اختلافات اور عالمی تیل بازاروں پر پڑ رہے اس تنازع کے اثرات کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کی۔ ژی جن پنگ کے ساتھ ایران جنگ پر بات کرنے کے اپنے منصوبوں کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ "ہم اس کے بارے میں طویل بات کریں گے۔ سچ کہوں تو، مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی اچھے رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارے پاس بات کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایران ان میں سے ایک ہے، کیونکہ ایران کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں ہے۔"
انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ "مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایران کے ساتھ کسی مدد کی ضرورت ہے، اور ہم اسے کسی نہ کسی طریقے سے جیت لیں گے۔ ہم اسے جیتیں گے۔ ہم اسے پرامن طریقے سے یا دوسرے طریقے سے جیت لیں گے۔ ان کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، ان کی فضائیہ ختم ہو گئی ہے۔ ان کی جنگی مشین کا ایک ایک حصہ ختم ہو گیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارا ایران پر مکمل کنٹرول ہے۔ ہم یا تو معاہدہ کریں گے یا انہیں تباہ کر دیں گے، کسی بھی طرح سے، ہم جیت جائیں گے۔" ائیر فورس ون میں ٹرمپ کے ساتھ سیکریٹری آف اسٹیٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مارکو روبیو، سیکریٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگستھ، امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر، ایرک ٹرمپ اور لورا ٹرمپ سمیت دیگر شامل تھے۔ ٹرمپ کے دورے کے دوران بڑی امریکی کمپنیوں کے سی ای اوز کا ایک بڑا وفد بھی بیجنگ میں ہوگا۔
وائٹ ہاؤس نے اعلیٰ سی ای اوز کو اس ہفتے ٹرمپ کے ساتھ چین کے دورے پر مدعو کیا ہے، جن میں ایلون مسک (ٹیسلا)، ٹم کک (ایپل)، لیری فنک (بلیک راک) اور کیلی اورٹبرگ (بوئنگ) کے علاوہ دیگر کئی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز شامل ہیں۔
