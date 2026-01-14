'احتجاج جاری رکھیں، مدد آ رہی ہے'، ٹرمپ کا ایرانی مظاہرین کو پیغام، ایران کا مظاہروں پر قابو پانے کا دعویٰ
امریکی صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں ایرانی مظاہرین کو 'سرکاری اداروں پر قبضہ' کرنے پر زور دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ایرانی مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 'وہ اپنے مظاہرے جاری رکھیں، اداروں پر قبضہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "مدد آ رہی ہے۔"
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں 'ایم آئی جی اے' (میک ایران گریٹ اگین) کے نعرے کا بھی استعمال کیا اور "ایران کو دوبارہ عظیم بنانے" کا مشورہ دیا۔ امریکی صدر نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ اپنی تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام میٹنگس منسوخ کر دی ہیں۔ انہوں نے مظاہرین پر زور دیا کہ وہ حکومت کے کریک ڈاؤن کے بیچ "اپنے (سرکاری) اداروں پر قبضہ کر لیں"۔
منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ "مدد آ رہی ہے"۔ ٹرمپ نے گذشتہ کئی دنوں سے کھل کر ایران پر فوجی حملوں پر غور کرنے کی بات کہی ہے۔
"ایرانی محبان وطن، احتجاج جاری رکھیں- اپنے اداروں پر قبضہ کریں!!! قاتلوں اور زیادتی کرنے والوں کے نام محفوظ کر لیں۔ وہ بڑی قیمت ادا کریں گے۔ میں نے ایرانیوں کے ساتھ میٹنگس اس وقت تک کے لیے منسوخ کر دی ہے جب کہ بے معنی خونریزی رک نہیں جاتی۔ مدد آ رہی ہے۔ ایم آئی جی اے۔" ٹرمپ نے اپنی ویب سائٹ، ٹروتھ سوشل پر لکھا۔
واضح رہے کہ ٹرمپ اس سے پہلے ایران کو فوجی حملوں کی دھمکی دے چکے ہیں تاکہ تہران کو امریکی مطالبات منوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ صف دباؤ ڈالا جا سکے۔ گذشتہ دنوں انہوں نے ایران کو وارننگ دی کہ ایران میں مظاہرین کے خلاف حکومت کے سخت ردعمل کا نتیجہ امریکی حملوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔
وہیں امریکی صدر نے پیر کو اعلان کیا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا اس پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد ہوگا۔ اسی کے ساتھ منگل کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک الرٹ جاری کرتے ہوئے کہ امریکی شہریوں کو فوران ایران سے نکل جانے کی ہدایت دی گئی۔
حکومت کی حمایت میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے
دریں اثنا ایران میں حکومت کی حمایت میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے جس میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سرکاری ٹی وی نے پیر کے روز انقلاب اسکوائر پر جمع لوگوں کے ہجوم کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے ویڈیوز نشر کی۔ تہران میں عوام نے بڑی تعداد میں دار الحکومت کی سڑکوں پر نکل کر حکومت کی حمایت میں ریلی نکالی جس میں اعلیٰ سرکاری حکام نے بھی شرکت کی۔
وہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ یہ مظاہرہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران میں فوجی مداخلت کی دھمکیوں کے خلاف ایک "وارننگ" ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "عزم سے بھرپور ان عظیم الشان ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے جو ملک میں کرائے کے فوجیوں کے ذریعے انجام دینا چاہتے تھے۔"
حکومت مخالف مظاہروں پر قابو پانے کا دعویٰ
اسی بیچ ایران کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ ملک سکیورٹی فورسز نے ملک بھر میں دو ہفتوں سے جاری بدامنی کے بعد حکومت مخالف مظاہروں کو "کنٹرول" کر لیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ تہران کا پیشگی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی نہیں ہے لیکن اگر حملہ ہوا تو وہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
اموات کی تعداد 2500 سے تجاوز
وہیں خبر رساں ایجنسی اے پی سماجی کارکنوں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر کم از کم 2,571 ہو گئی جب کہ ہزاروں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔
پابندیوں میں نرمی کا اعلان
مظاہروں پر قابو پانے کے دعوے کے ساتھ ایران نے عوام پر عائد کچھ پابندیوں میں نرمی بھی کی ہے۔ گذشتہ کئی دنوں میں پہلی بار منگل کے روز موبائل فون کے ذریعے بیرون ملک کال کرنے کی اجازت دی گئی۔ البتہ انٹرنیٹ پر پابندی برقرار ہے۔ اسی کے ساتھ ٹیکسٹنگ سروسز کی بندش بھی جاری ہے۔