ہرمز کو کھلا رکھنے کی فکر دیگر ممالک کو بھی کرنی چاہیے: ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ نے کہاکہ ہرمز کی بندش سے متاثر ممالک آبنائے کو کھلا اور محفوظ رکھنے کیلئے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگی جہاز بھیجیں گے۔
Published : March 15, 2026 at 9:22 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیچر کے روز کہا کہ وہ ممالک جو آبنائے ہرمز سے سپلائی ہونے والے تیل پر انحصار کرتے ہیں، انہیں امریکی مدد سے گزرگاہ کو کھلا رکھنے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔
واضح رہے کہ امریکہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 40 فیصد اضافہ ہوا ہے کیونکہ ایران نے حملوں کے رد عمل میں اس اہم سمندری گزرگاہ کو بند کر دیا اور خلیجی ممالک میں توانائی کی تنصیبات پر حملے کیے۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایکس پوسٹ میں لکھا کہ "امریکہ نے فوجی، اقتصادی اور ہر طرح سے ایران کو شکست دے دی ہے اور مکمل طور پر تباہ کر دیا، لیکن آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرنے والے ممالک کو اس راستے کا خیال رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم ان کی مدد کریں گے -- اور بہت کچھ!"
Donald J. Trump Truth Social Post 02:58 PM EST 03.14.26
"امریکہ ان ممالک کے ساتھ بھی تعاون کرے گا تاکہ سب کچھ تیزی سے، آسانی سے اور اچھی طرح سے ہو جائے۔ یہ ہمیشہ ایک ٹیم کی کوشش ہونی چاہیے تھی، اور اب ہو گی۔"
ٹرمپ نے مزید کہا کہ ریاستہائے متحدہ جلد ہی آبنائے سے گزرنے والے ٹینکروں کی حفاظت شروع کردے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ گزرگاہ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے بحری جنگی جہاز بھیجیں گے۔
ایرانی حملوں نے آبنائے ہرمز میں سمندری ٹریفک کو روک دیا ہے، جہاں سے عام طور پر عالمی سطح پر خام تیل اور مائع قدرتی گیس کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ یہ اپنے تنگ ترین مقام پر صرف 54 کلومیٹر (34 میل) چوڑا ہے۔
امریکہ کے اتحادی تذبذب کے شکار
سنیچر کے روز اپنی پوسٹوں میں ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اب بھی آبنائے پر حملہ کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے لکھا، "ان کے لیے ایک یا دو ڈرون بھیجنا، ایک بارودی سرنگ چھوڑنا، یا اس آبی گزرگاہ کے ساتھ، یا اس آبی گزرگاہ میں قریبی رینج کا میزائل پہنچانا آسان ہے، چاہے وہ کتنی ہی بری طرح سے شکست کھا گئے ہوں۔"
جیسا کہ اس نے قوموں سے آبنائے بحری جہاز بھیجنے پر زور دیا، اس نے مزید کہا کہ "امریکہ ساحل سے خوفناک بمباری کرے گا، اور ایرانی کشتیوں اور بحری جہازوں کو مسلسل نشانہ بنائے گا۔ کسی نہ کسی طریقے سے، ہم جلد ہی آبنائے ہرمز کو کھلا، محفوظ اور مفت حاصل کر لیں گے!" جمعہ کے روز، امریکی فوج نے ایران کے جزیرہ خارگ پر شدید بمباری کی، جو ایران کے تیل کی تقریباً تمام خام برآمدات کو سنبھالتا ہے۔ ٹرمپ نے جزیرے کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی، جسے جمعہ کو ہوئے حملوں میں چھوڑ دیا گیا۔
ہرمز کے لیے فرانس اور برطانیہ کے جہاز روانہ
امریکی صدر نے کہا کہ امریکی اتحادی اب تک ایران پر امریکی-اسرائیلی حملوں میں فوجی مدد فراہم کرنے سے گریزاں رہے، تاہم انہوں نے اب جنگی جہازوں کو وسیع تر تنازع کے جواب میں متحرک کر دیا ہے۔
واضح رہے کہ پیر کے روز صدر ایمانوئل میکرون نے بحیرہ روم میں بھیجے گئے فرانسیسی طیارہ بردار بحری جہاز کا دورہ کیا اور کہا کہ فرانس اور اس کے اتحادی آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک "دفاعی" مشن کی تیاری کر رہے ہیں۔
وہیں منگل کو برطانیہ کا بھی ایک جنگی جہاز جنوبی قبرص میں برطانیہ کے اکروتیری اڈے پر ڈرون حملے کے بعد "خطے میں برطانوی دفاع کو تقویت دینے" کے لیے مشرقی بحیرہ روم کے راستے جنوبی انگلینڈ کی بندرگاہ سے روانہ ہوا۔
