کیا ٹرمپ ڈر گئے تھے؟ ایران کی قاتلانہ حملے کی دھمکی کے بعد ترکی سے خفیہ پرواز سے ہوئے تھے روانہ!
امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کی دھمکی کے درمیان ترکی سے خفیہ پرواز کا استعمال کیا تھا۔
By ANI
Published : August 11, 2026 at 9:44 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق، 8 جولائی کو ترکی میں نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے فوراً بعد، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے قاتلانہ حملے کی دھمکیوں کے درمیان ملک سے خفیہ پرواز سے روانہ ہوئے تھے۔
اس خفیہ مشن کی پہلے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اس مشن کو صحافیوں اور وائٹ ہاؤس کے عملے کے کچھ ارکان سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے اس انکشاف کا جائزہ لینے والے آپریشن سے واقف ایک امریکی اہلکار اور صدر کے سفر کے بارے میں علم رکھنے والے ایک اور شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس کی تصدیق کی ہے۔
واشنگٹن پوسٹ اور امریکی اہلکار کی طرف سے جائزہ لیے گئے تصدیقی مواد کے مطابق، جب ٹرمپ کیمروں کے پیش نظر ایئرفورس ون کے پرانے جمبو جیٹ میں سوار ہوئے، تو انہیں چند منٹ بعد خفیہ طور پر ایک چھوٹے طیارے میں سوار کرا دیا گیا- اخبار کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کو ایئر پورٹ کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے ایئر فورس C-32A میں سوار کرایا گیا جو عام طور پر کھانے اور دیگر سامان کو لوڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
امریکی اہلکار اور واشنگٹن پوسٹ کے ذریعے جائزہ لیے گئے دیگر مصدقہ مواد کے مطابق، اس طیارے کو دیکھے بغیر باہر نکلنے کے لیے، ٹرمپ اور کئی معاونین ایک ایئرپورٹ کیٹرنگ ٹرک پر سوار ہو گئے، جسے ہائیڈرولکس کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کی طرف اوپر اٹھایا گیا تھا اور ائیر فورس ون کے داخلی دروازے کے مخالف دروازے پر کھڑا کیا گیا تھا۔
اہلکار کے مطابق، ایئر فورس ون میڈیا اور وائٹ ہاؤس کے عملے کے کچھ ارکان کے ساتھ ایک "فریب" تھا۔
امریکی عہدیدار نے بتایا کہ نیلے اور سفید رنگ کا C-32A، جو کہ ایک ترمیم شدہ بوئنگ 757 ہے جس کا استعمال امریکی حکومت کے اہلکاروں کو لے جانے کے لیے کیا جاتا ہے، صدر کے دورے کی لیے ایئر فورس ون اور سابق قطری جیٹ کے ساتھ ترکی روانہ کیا گیا تھا۔
قطر کی طرف سے تحفے میں دیے گئے جیٹ طیارے کا دفاع کرتے ہوئے، وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر اسٹیون چوینگ نے واشنگٹن پوسٹ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ، "نیا ایئر فورس ون ایک جدید ترین طیارہ ہے جس میں اعلیٰ سطح کے سیکیورٹی پروٹوکول لگائے گئے ہیں جو صدر اور ان کے عملے کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "جیسا کہ صدر نے حال ہی میں کہا ہے، امریکہ کے بہت سے دشمن ہیں جن کی نظریں اس پر ہیں، اور ہم ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن ہتھیار استعمال کرتے ہیں"۔
اس میں مزید بتایا گیا کہ جنگ کے سکریٹری پیٹ ہیگستھ بھی C-32 A پر الگ سے سوار ہوئے، پرواز کو عام دکھائی دینے کے لیے بیرونی سیڑھیاں استعمال کی گئیں۔
واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، C-32A کے لیے فلائٹ ٹریکر کا کوئی ڈیٹا نہیں مل سکا۔ یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں سابق قطری جیٹ لینڈنگ کو دکھایا گیا جو کہ C-32A گھنٹوں بعد آیا اور اس کے کئی منٹ بعد لیگیسی ایئر فورس ون کو دکھایا گیا۔
اس میں بتایا گیا کہ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ لینڈنگ کے بعد C-32A سے لیگیسی ایئر فورس ون میں کیسے چلے گئے، واشنگٹن پوسٹ نے میڈیا پول رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ رات 10:56 پر ایئر فورس ون سے باہر نکلے۔
ٹرمپ جولائی میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے انقرہ میں تھے۔
اس فیصلے نے کئی سوالات اٹھائے ہیں کہ امریکی انتظامیہ نے آپریشن کے بارے میں کتنی معلومات ظاہر کی ہیں، کیونکہ صدر کے اصل مقام کو کئی سینئر امریکی حکام اور امریکی عوام سے چھپایا گیا تھا۔
واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ خفیہ طیارے سے سفر نے ان خدشات کی گہرائی کو اجاگر کیا ہے جو امریکی سیکورٹی حکام کو امریکی صدر کو ترکی جانے میں لاحق تھے- ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کی سرحد ایران کے ساتھ ہے۔
ایک اور امریکی اہلکار نے وضاحت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 30 سالوں میں کئی بار ایسا ہوا ہے جب ایئر فورس ون کو صدر کے لیے سنگین خطرے کی وجہ سے یا اس لیے کہ وہ کسی خطرناک جگہ پر پرواز کر رہے تھے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔
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