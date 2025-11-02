احمد الشرع کا دورہ امریکہ، وائٹ ہاؤس پہلی بار کسی شامی صدر کی میزبانی کرے گا
'شامی صدر الشرع اس دورے پر داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد میں شامل ہونے کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔
Published : November 2, 2025 at 10:31 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں شامی صدر احمد الشارع کی میزبانی کریں گے۔ یہ کسی شامی صدر کا وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ ہوگا۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے سنیچر اس بات کی جانکاری دی۔ اہلکار جسے باضابطہ طور پر الشرع کے دورے کی تفصیلات کے بارے میں عوامی طور پر تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں تھا، نے کہا کہ یہ ملاقات 10 نومبر کو متوقع ہے۔
ٹرمپ نے مئی میں سعودی عرب میں الشرع سے ملاقات کی تھی جو 25 برسوں میں دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات تھی۔ خلیج تعاون کونسل کے رہنماؤں کے ساتھ ٹرمپ اور الشرع کی ملاقات کو شام کے لیے ایک بڑے موڑ کے طور پر دیکھا گیا جو کہ اسد خاندان کے 50 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد حالات کو معمول پر لانے کے لیے کوشاں ہے اور کئی دہائیوں کی بین الاقوامی تنہائی سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔
ایک وقت ایسا بھی تھا جب الشرع کے سر پر 10 ملین امریکی ڈالر کا انعام تھا۔ ابو محمد الجولانی کے کے نام سے مشہور رہے الشرع کے القاعدہ سے تعلقات تھے اور شام کی جنگ میں حصہ لینے سے پہلے وہ عراق میں امریکی افواج سے لڑنے والے باغیوں میں شامل تھے۔ یہاں تک کہ انہیں امریکی فوجیوں نے کئی سال تک قید میں رکھا۔
امریکی عہدیدار نے کہا کہ توقع ہے کہ الشرع اپنے دورے کے دوران داعش کے خلاف امریکی قیادت والے اتحاد میں شمولیت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ 2000 میں حافظ الاسد کی جنیوا میں بل کلنٹن سے ملاقات کے بعد مئی میں ہونے والی ملاقات میں الشعراء کسی امریکی صدر سے ملاقات کرنے والے پہلے شامی رہنما تھے۔
یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اس ماہ کے شروع میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے بعد غیر مستحکم خطے میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس معاہدے کا مقصد غزہ میں دو سال سے جاری وحشیانہ جنگ کا مستقل خاتمہ کرنا ہے۔
فی الحال جنگ بندی اور یرغمالیوں کا معاہدہ برقرار ہے، لیکن صورت حال بدستور نازک ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں غزہ میں اسرائیلی حملوں میں درجنوں خواتین اور بچوں سمیت 104 افراد ہلاک ہوئے۔
10 اکتوبر کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے ہونے والی سب سے مہلک ہڑتالیں، آج تک کی سخت جنگ بندی کے لیے سب سے سنگین چیلنج ہیں۔ یہ حملے منگل کی رات اس وقت کیے گئے جب اسرائیل نے حماس پر ایک فوجی کو ہلاک کرنے اور ایک مقتول یرغمال کی تلاش کا الزام لگایا۔ ٹرمپ اور الشرع کے درمیان طے شدہ ملاقات کی خبر سب سے پہلے ایکسیوس (Axios) نے دی تھی۔
