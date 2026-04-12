ٹرمپ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی: امریکہ اور ایران مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کشیدگی میں خطرناک اضافہ
امریکی صدر نے کہاکہ یہ اقدام عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کےلیے اہم آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا جارہا ہے۔
Published : April 12, 2026 at 8:05 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 8:19 PM IST
اسلام آباد / واشنگٹن: ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا عمل شروع کرے گی، جس کے تحت کسی بھی جہاز کو اس اہم آبی گزرگاہ میں داخل یا خارج ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں ہونے والے 21 گھنٹے طویل مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔
امریکی صدر نے کہا کہ یہ اقدام عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جہاں سے جنگ سے قبل دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل سپلائی گزرتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی بحریہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں ایسے تمام جہازوں کو روکے جو ایران کو کسی قسم کا ٹول ادا کرتے ہیں۔
ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو مذاکرات کی ناکامی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو واضح یقین دہانی درکار تھی کہ ایران نہ صرف جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا بلکہ اس کے حصول کی صلاحیت بھی ترک کرے گا۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی تصدیق کی کہ مذاکرات ایران کی جانب سے امریکی شرائط، خاص طور پر جوہری پروگرام ترک کرنے سے انکار کے باعث ناکام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس معاملے پر کسی ابہام کو قبول نہیں کر سکتا۔
ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی مؤقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے تعمیری تجاویز پیش کیں، مگر امریکہ ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے کہ آیا وہ اعتماد بحال کر سکتا ہے یا نہیں۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذاکرات کی کامیابی یکطرفہ شرائط مسلط کرنے سے ممکن نہیں۔
ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان دوبارہ مذاکرات کی کوشش کرے گا اور تمام فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے ماضی کی طرح اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، تاہم پرامن مقاصد کے لیے جوہری پروگرام جاری رکھنے کو اپنا حق سمجھتا ہے۔
یہ تنازع، جو 28 فروری سے جاری ہے، اب اپنے 44ویں دن میں داخل ہو چکا ہے اور اب تک ہزاروں جانیں لے چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران میں کم از کم 3,000، لبنان میں 2,020، اسرائیل میں 23 جبکہ خلیجی ممالک میں بھی ایک درجن سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں نے لبنان میں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جہاں حالیہ فضائی حملوں میں متعدد شہری ہلاک ہوئے۔ بیروت سمیت جنوبی لبنان میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔
ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی عالمی معیشت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ اس سے تیل اور گیس کی ترسیل بری طرح متاثر ہوگی اور توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال جنگ بندی 22 اپریل تک برقرار ہے، تاہم مذاکرات کی ناکامی کے بعد اس کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے ہیں، جبکہ خطے میں ایک بڑی عسکری کشیدگی کا خطرہ بدستور موجود ہے۔