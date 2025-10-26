ٹرمپ کی کینیڈا کو دھمکی، اینٹی ٹیرف اشتہار ختم نہیں کیا تو لگے گا اضافی 10 فیصد درآمدی ٹیکس
اینٹی ٹیرف اشتہار کے بعد ٹرمپ نے کینیڈا کو اضافی درآمدی ٹیکس کی دھمکی دی ہے۔
Published : October 26, 2025 at 7:24 AM IST
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ صوبہ اونٹاریو سے نشر ہونے والے اینٹی ٹیرف ٹیلی ویژن اشتہار کی وجہ سے کینیڈا کے سامان کی درآمدات پر اضافی 10 فیصد ٹیرف بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اشتہار میں سابق صدر رونالڈ ریگن کے الفاظ کو امریکی ٹیرف پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس اشتہار سے ٹرمپ کو غصہ آیا جس کے بعد انھوں نے کہا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کر دیں گے۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ اس اشتہار کو ہفتہ کے اختتام پر واپس لیں گے۔ اس اشتہار کو جمعہ کی رات ورلڈ سیریز کے پہلے گیم کے دوران چلایا گیا۔
ایئر فورس ون پر ملائیشیا کے لیے پرواز کے دوران ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "ان کے اشتہار کو فوری طور پر ہٹا دیا جانا تھا، لیکن انہوں نے اسے کل رات ورلڈ سیریز کے دوران چلنے دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک فراڈ تھا،"۔
انھوں نے مزید کہا، "حقائق کے بارے میں ان کی سنگین غلط بیانی، اور دشمنانہ عمل کی وجہ سے، میں کینیڈا پر ٹیرف میں 10 فیصد اضافہ کر رہا ہوں۔"
یہ واضح نہیں تھا کہ ٹرمپ اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کے لیے کون سی قانونی اتھارٹی استعمال کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر اس بارے میں تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا کہ 10 فیصد اضافہ کب سے نافذ العمل ہوگا، اور کیا یہ کینیڈا کے تمام سامان پر لاگو ہوگا۔
کینیڈا کی معیشت ٹرمپ کے محصولات سے سخت متاثر ہوئی ہے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی انہیں کم کرنے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی تین چوتھائی سے زیادہ برآمدات امریکہ جاتی ہیں، اور تقریباً 3.6 بلین کینیڈین ($2.7 بلین امریکی) مالیت کا سامان اور خدمات روزانہ سرحد سے گزرتی ہیں۔
کارنی اور فورڈ کے ترجمانوں نے فوری طور پر تبصرہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔
بہت سی کینیڈین مصنوعات پر 35 فیصد ٹیرف لگا ہوا ہے، جب کہ اسٹیل اور ایلومینیم کی قیمتیں 50 فیصد ہیں۔ انرجی پروڈکٹس کی شرح 10 فیصد کم ہے، جب کہ زیادہ تر اشیا کا احاطہ امریکہ-کینیڈا-میکسیکو معاہدے کے تحت کیا گیا ہے، اور وہ محصولات سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ تجارتی معاہدہ نظرثانی کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی میعاد میں اس معاہدے پر بات چیت کی تھی لیکن اس کے بعد سے وہ اس پر تل گئے ہیں۔
ٹرمپ اور کارنی دونوں ملائیشیا میں ایسوسی ایشن آف جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لیکن ٹرمپ نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا وہاں کارنی سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ اس اشتہار میں ریگن کی پوزیشن کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جو دو بار صدر رہ چکے ہیں اور ریپبلکن پارٹی میں ایک مقبول شخصیت ہیں۔
ٹرمپ نے شکایت کی ہے کہ اس اشتہار کا مقصد امریکی سپریم کورٹ کو اگلے ماہ ہونے والے دلائل سے پہلے متاثر کرنا تھا جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا ٹرمپ کے پاس اپنی اقتصادی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ، اپنے بڑے ٹیرف لگانے کا اختیار ہے۔ نچلی عدالتوں نے فیصلہ دیا تھا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: