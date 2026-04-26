’بیکار کی باتیں کرنے پاکستان نہیں جائیں گے،‘ ٹرمپ نے وٹ کاف اور کشنر کا اسلام آباد دورہ منسوخ کردیا
ٹرمپ نے کہا: ان کے ایلچی وٹ کوف اور کشنر 18 گھنٹے کی اڑان بھر کر بیکار بات چیت کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔
Published : April 26, 2026 at 9:56 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اب اسٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کو ایران مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں بھیجیں گے۔ انہوں نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے کشنر اور وٹ کوف کے دورے کی منسوخی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
ٹرمپ نے ہفتے کے روز فاکس نیوز کو بتایا کہ انہوں نے اپنے سفیروں کو حکم دیا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی حکام سے بات چیت جاری رکھنے کے لیے پاکستان کا سفر نہ کریں۔ فاکس نیوز کے مطابق، صدر نے فون پر بات چیت میں کہا، "میں نے کچھ دیر پہلے اپنے ایلچی (وٹ کوف اور کشنر) سے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تب میں (ٹرمپ) نے ان سے کہا، "نہیں، آپ (وِٹکوف اور کشنر) وہاں جانے کے لیے 18 گھنٹے کی پرواز نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس تمام آپشنز دستیاب ہیں۔ وہ جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اب اور 18 گھنٹے کی پرواز بھر کر بیکار کی باتیں کرنے نہیں جائیں گے۔"
مذاکرات منسوخ کرنے کا مطلب ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع کرنا نہیں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امن کی کوششوں میں دھچکے کے باوجود مذاکرات کے لیے اپنے سفیروں کا دورہ اسلام آباد منسوخ کرنے کا مطلب ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع کرنا نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا منسوخی کا مطلب جنگ کی بحالی ہے، تو ٹرمپ نے کہا، ’’نہیں… اس کا یہ مطلب نہیں… ہم نے ابھی تک اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔‘‘
ایرانی وزیر خارجہ پاکستان روانہ
دریں اثنا، ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی مذاکرات کاروں کی آمد سے قبل ہفتہ کو اسلام آباد کا اپنا سفارتی دورہ ختم کیا۔ پاکستانی ثالث مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے نئی مذاکراتی کوششوں پر زور دے رہے تھے۔
ایران کا اصولی موقف واضح: عباس عراقچی
وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے آرمی چیف اور ثالثی کی کوششوں میں اہم شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ایرانی بیان کے مطابق اراغچی نے پاکستان کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جنگ بندی اور ایران پر مسلط جنگ کے مکمل خاتمے کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت پر اپنے ملک کے اصولی موقف کو بھی واضح کیا۔
پاکستان کے ڈار نے سوشل میڈیا پر اطلاع دی کہ ایرانی وفد کے ساتھ ملاقات تقریباً دو گھنٹے جاری رہی اور پاکستان نے مذاکرات اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بعد میں اطلاع دی کہ عراقچی اسلام آباد چھوڑ چکے ہیں۔
(بشکریہ ان پٹس: اے ایف پی اور پی ٹی آئی)