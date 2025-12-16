امریکی صدر ٹرمپ نے بی بی سی کے خلاف 10 بلین ڈالر کا ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا
مقدمے میں BBC پر صدر ٹرمپ کی "جھوٹی، ہتک آمیز، گمراہ کن، توہین آمیز اور اشتعال انگیز تصویر کشی" کا الزام لگایا گیا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 10:16 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو برطانوی نشریاتی ادارے پر ہتک عزت، گمراہ کن اور غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کا الزام عائد کرتے ہوئے بی بی سی کے خلاف 10 بلین ڈالر ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا۔
33 صفحات پر مشتمل مقدمے میں بی بی سی پر صدر ٹرمپ کی "جھوٹی، ہتک آمیز، گمراہ کن، توہین آمیز، اشتعال انگیز اور بدنیتی پر مبنی تصویر کشی" کا الزام لگایا گیا ہے، اور اسے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں "مداخلت اور اثر انداز ہونے کی کھلی کوشش" قرار دیا گیا ہے۔
مقدمے میں بی بی سی پر الزام لگایا ہے کہ، صدر ٹرمپ کی 6 جنوری 2021 کی تقریر کے دو بالکل مختلف حصوں کو جوڑ دیا گیا تاکہ صدر ٹرمپ کی بات کو جان بوجھ کر غلط طریقے سے پیش کیا جا سکے۔
پچھلے مہینے، بی بی سی نے ٹرمپ سے 6 جنوری کی تقریر میں ردوبدل کرنے پر معافی مانگی تھی۔ لیکن ٹرمپ کی جانب سے قانونی کارروائی کی دھمکی دینے کے بعد، عوامی طور پر مالی اعانت سے چلنے والے براڈکاسٹر نے ان دعوؤں کو مسترد کر دیا کہ اس نے ٹرمپ کو بدنام کیا ہے۔
بی بی سی کے چیئرمین سمیر شاہ نے اس تبدیلی کو "فیصلے کی غلطی" قرار دیا۔ اس کے نتیجے میں بی بی سی کے ایک اعلیٰ ایگزیکٹو اور اس کے نیوز ہیڈ کو استعفیٰ دینا پڑا۔
یہ تقریر ٹرمپ کے کچھ حامیوں کے یو ایس کیپیٹل پر دھاوا بولنے سے پہلے ہوئی تھی۔ جب کانگریس 2020 کے انتخابات میں منتخب صدر جو بائیڈن کی جیت کی تصدیق کرنے والی تھی، جس کا ٹرمپ نے جھوٹا الزام لگایا تھا کہ ان سے چوری کی گئی تھی۔
2024 کے امریکی صدارتی انتخابات سے چند دن پہلے، بی بی سی نے "ٹرمپ: اے سیکنڈ چانس؟" کے عنوان سے ایک گھنٹہ طویل دستاویزی فلم نشر کی۔ چینل نے 2021 کی تقریر کے دو حصوں کے تین اقتباسات کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا، جو تقریباً ایک گھنٹے پر مشتمل تھی۔ جس میں ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ مارچ کریں اور "اپنی پوری طاقت سے لڑیں"۔ ایکسائز شدہ حصوں میں ایک سیکشن تھا جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حامی پرامن مظاہرہ کریں۔
