ٹرمپ نے ایرن جنگ سے متعلق امریکی میڈیا کی خبروں کو بتایا فرضی، کہا امریکہ 'جیت' رہا ہے
ٹرمپ نے کہا کہ نیویارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل جیسی 'جعلی خبروں' کے مطابق سے ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں۔
By ANI
Published : April 21, 2026 at 8:13 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں امریکہ کی پوزیشن مضبوط ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکی فوجی اقدامات نے تہران کو کمزور کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ "جیت رہا ہے" اور ایران کی فوجی صلاحیتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے ان اداروں پر بھی تنقید کی جو ان کے مطابق صورت حال کو مختلف انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر ایک تفصیلی پوسٹ میں لکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں اور بہت بڑے فرق سے جیت رہے ہیں۔
ٹرمپ نے پوسٹ میں لکھا کہ ''حالات بہت اچھے ہیں، ہماری فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اگر آپ 'جعلی خبریں' جیسے 'ناکام ہو رہے نیویارک ٹائمز'، بے حد گھٹیا اور گھناؤنا 'وال اسٹریٹ جرنل'، یا اب تقریباً ختم ہو چکا 'واشنگٹن پوسٹ' جس کا خاتمہ اچھی بات ہے، کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سچ میں یہی لگے گا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں۔''
𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝟬𝟮:𝟭𝟭 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟬.𝟮𝟲
I’m winning a War, BY A LOT, things are going very well, our Military has been amazing and, if you read the Fake News, like The Failing New York Times, the absolutely horrendous and…
امریکی صدر نے مزید کہا کہ 'دشمن پش و پیش کا شکار ہے کیونکہ انہیں بھی میڈیا کی یہی رپورٹس ملتی ہیں، مگر پھر بھی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کی بحریہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ان کی فضائیہ اب ایک تاریک رن وے پر سمٹ گئی ہے۔ ان کے پاس میزائل شکن یا طیارہ شکن آلات نہیں بچے ہیں۔ ان کے زیادہ تر پرانے لیڈر مارے جا چکے ہیں، باقی سب باتوں کے علاوہ یہ ایک طرح سے 'اقتدار کی تبدیلی' بھی ہے! اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ 'ناکہ بندی' جسے ہم تب تک ختم نہیں کریں گے جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ یہ ناکہ بندی ایران کو پوری طرح سے برباد کر رہی ہے۔'
ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ ''انہیں روزانہ 500 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اعداد و شمار ہے جسے سنبھالنا ناممکن ہے۔ امریکہ مخالف 'جعلی نیوز میڈیا' چاہتا ہے کہ ایران جیت جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں انچارج ہوں! جس طرح ان غیر محب وطن لوگوں نے الیکشن میں میرا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی محدود طاقت کا استعمال کیا، یہ ایران کے معاملے میں بھی ایسا ہی کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ پہلے جیسا ہی ہوگا- یہ پہلے سے ہی طے ہے!''
ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور غیر یقینی صورت حال سے دو چار ہے۔ اس سے قبل رواں ماہ کے شروع میں 21 گھنٹے کی بات چیت بغیر کسی معاہدے کے ختم ہوگئی تھی۔ بات چیت کے دوسرے دور کے لیے سفارتی کوششیں اب ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہیں اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو صورت حال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کی امریکی مذاکراتی ٹیم جس میں نائب صدر جے ڈی وینس، جیرڈ کشنر اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف شامل ہیں، ایرانی قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے، تاہم آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی وجہ سے بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے مذاکرات پر خدشات کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل امریکہ اور ایران کے بیچ ہوئی عارضی جنگ بندی بدھ کو ختم ہونے والی ہے، جس کے بعد جنگ کو ٹالنے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات سفارت کاری کا آخری حربہ ہے۔
اگرچہ امریکہ کا موقف ہے کہ اس نے ایک منصفانہ اور معقول معاہدہ میز پر رکھ دیا ہے، لیکن ایرانی قیادت کی جانب سے ناکہ بندی کے سائے میں بات چیت سے انکار یہ بتاتا ہے کہ اہم ایشوز پر دونوں فریق کے بیچ اختلافات کافی گہرے ہیں۔
اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر ایران کی ناکہ بندی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر اٹھے سوال