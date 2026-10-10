ناوی پلے کو نوبل انعام ملنے پر ڈونلڈ ٹرمپ برہم، کہا مجھے آٹھ نوبل انعامات ملنے چاہیے تھے
ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر ایک انتہائی طویل پوسٹ شیئر کرتے ہوئے نوبل کمیٹی کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔
Published : October 10, 2026 at 1:57 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل امن انعام 2026 کے حوالے سے نارویجن نوبل کمیٹی پر شدید تنقید کی ہے۔ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ میں پیدا ہونے والی ہندوستانی ماہرِ قانون ناوی پِلے کو یہ باوقار ایوارڈ دیے جانے پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دنیا بھر میں متعدد بڑی جنگوں اور تنازعات کو حل کرنے میں اپنے تاریخی کردار کی وجہ سے وہ خود اس اعزاز کے حقیقی حقدار تھے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں نوبل کمیٹی کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ ناوی پِلے کی اہلیت کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے ان پر اسرائیل مخالف ہونے کا الزام عائد کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے دورِ صدارت میں آٹھ بڑے عالمی تنازعات میں امن قائم کیا، لہٰذا انہیں صرف ایک نہیں بلکہ آٹھ نوبل امن انعامات ملنے چاہیے تھے۔
'اس خاتون کو کوئی نہیں جانتا، وہ ناروے کے لیے ایک بدنما داغ ہیں'
اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر ٹرمپ نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے لکھا، نوبل امن انعام اس خاتون کو دیا گیا ہے،اس عظیم ریاستہائے متحدہ امریکہ یوایس اے کے بجائے، جس کے نمائندے یعنی 'میں'نے آٹھ جنگوں اور دیگر متعدد مسائل کو حل کیا۔ میں اس خاتون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا، سچ تو یہ ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں اس حقیقت کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا کہ وہ واضح طور پر اسرائیل سے نفرت کرتی ہیں۔ نوبل کمیٹی پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایوارڈ ان کے ذریعے امریکہ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے ناروے کے لیے ایک بدنما اور کبھی نہ مٹنے والا داغ قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نوبل امن انعام کو چند انتہا پسند سوچ رکھنے والوں نے مستقل طور پر داغدار کر دیا ہے جو جمہوریت کے مخالف اور تہذیب کے دشمن ہیں۔
ٹرمپ نے ان '8 جنگوں' کی فہرست پیش کی جنہیں حل کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ نے ان آٹھ بین الاقوامی تنازعات کی مکمل فہرست بھی شیئر کی جنہیں مکمل طور پر حل کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق، ان ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم نے ناروے میں نوبل کمیٹی کو ذاتی طور پر خطوط لکھ کر ان کی خدمات کو سراہا تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے بتائے گئے آٹھ تنازعات درج ذیل ہیں:
کمبوڈیا اور تھائی لینڈ
کوسوو اور سربیا
کانگو اور روانڈا
پاکستان اور بھارت
اسرائیل اور ایران
مصر اور ایتھوپیا
آرمینیا اور آذربائیجان
اسرائیل اور حماس
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حماس کے ساتھ براہِ راست کام کرتے ہوئے اسرائیل سے تمام مغویوں کی واپسی ممکن بنائی، بشمول آخری 28 افراد، جن میں زندہ اور ہلاک شدہ دونوں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دو دیگر بڑے معاملات ایران کا مسئلہ اور روس-یوکرین تنازع کو حل کرنے یا ان میں کامیابی حاصل کرنے کے بھی قریب ہیں۔ مزید برآں، انہوں نے شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جاپان، چین اور تائیوان سے متعلق خطوں میں کشیدگی کو ٹالنے کا سہرا بھی اپنے سر لیا۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ (یو این) پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انہوں نے اپنے حل کردہ تنازعات کے سلسلے میں کبھی اقوام متحدہ سے مشاورت نہیں کی کیونکہ یہ ادارہ غیر مؤثر تھا۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کی ٹرمپ کی حمایت
امریکی صدر کے اظہارِ ناراضی کے باوجود، پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کی کھل کر حمایت کی ہے۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے ٹرمپ کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں نوبل امن انعام کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کیا تھا۔ پاکستانی وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ امن کے فروغ کے لیے ٹرمپ کی ان کوششوں کو عالمی سطح پر پذیرائی ملے گی۔
بھارت کا ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کرنا
جہاں ٹرمپ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعہ حل کرنے کا سہرا اپنے سر باندھ رہے ہیں، وہیں نئی دہلی نے ان دعووں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے حسبِ روایت یہ واضح کیا ہے کہ پاک بھارت جنگ بندی میں کسی بیرونی ثالثی کا کوئی کردار نہیں تھا۔
بھارتی حکام کے مطابق، یہ جنگ بندی مکمل طور پر دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کا نتیجہ تھی۔ گزشتہ برس 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والے ایک ہولناک دہشت گردانہ حملے کے بعد، بھارت نے 7 مئی کو پاکستان اور پاکستان کے زیرِ قبضہ جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے 'آپریشن سندور' شروع کیا تھا۔
بھارتی فوج کی اس سخت کارروائی کے نتیجے میں جس میں پاکستانی فوج کے زیرِ استعمال دہشت گردوں کے لانچ پیڈز مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے،پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز (DGMO) نے 10 مئی کو بھارتی فوجی حکام سے ذاتی طور پر رابطہ کیا اور فوجی کارروائیاں روکنے کی باضابطہ درخواست کی۔ بھارت نے واضح کیا کہ جنگ بندی کا یہ اقدام پاکستان کی اپیل کے نتیجے میں عمل میں آیا، نہ کہ امریکی صدر کی ثالثی کے ذریعے۔
انٹرنیشنل کریمنل کورٹ (آئی سی سی) کے خلاف نئی امریکی پابندیاں
جس دن نوبل امن انعام کا اعلان کیا گیا، اسی دن امریکہ نے ایک اور اہم قدم اٹھایا۔ امریکی خودمختاری کو لاحق خطرات اور بین الاقوامی عدالتی ادارے سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے، امریکہ نے انٹرنیشنل کریمنل کورٹ (ICC) کے خلاف مزید پابندیوں کا اعلان کیا۔
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دریں اثنا، نارویجن نوبل کمیٹی نے ناوی پِلے کو یہ انعام دینے کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ پِلے نے بین الاقوامی سطح پر جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کے متاثرین کو انصاف دلانے اور عالمی قانونی نظام کو مضبوط بنانے میں غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا ہے؛ اسی بنا پر وہ اس اعزاز کی حقدار ہیں۔