بھارت ہے بہت ضروری! ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ فوجی تعلقات کو بڑھانے کے لیے این ڈی اے اے پر کردیے دستخط
NDAA امریکہ-بھارت اسٹریٹجک سکیورٹی ڈائیلاگ کے ایک حصے کے طور پر جوہری ذمہ داری کے قواعد پر امریکہ-بھارت مشترکہ تشخیص کو لازمی قرار دیتا ہے۔
Published : December 19, 2025 at 1:06 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مالی سال 2026 کے لیے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ (این ڈی اے اے) پر دستخط کر دیے۔ یہ ایک بڑا دفاعی اقدام ہے۔ دیگر چیزوں کے علاوہ، یہ واضح طور پر بھارت کے ساتھ امریکی فوجی مشغولیت میں اضافے اور کواڈ کے ذریعے واشنگٹن کی ہند-بحرالکاہل پالیسی کے حصے کے طور پر گہرے تعاون کا مطالبہ کرتا ہے۔
قانون سازی قومی سلامتی کے اخراجات کے لیے 890 بلین ڈالر کی منظوری دیتی ہے اور امریکہ کو ہندوستان کے ساتھ روابط بڑھانے کی ہدایت کرتی ہے۔ اس میں چار فریقی سکیورٹی ڈائیلاگ کے ذریعے ایک آزاد اور کھلا ہند-بحرالکاہل خطہ بنانا بھی شامل ہے۔
اپنے دستخطی بیان میں، ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایکٹ "محکمہ جنگ کو میرے امن کے ذریعے طاقت کے ایجنڈے کی تکمیل میں مدد کرے گا، ملکی اور غیر ملکی خطرات سے قوم کی حفاظت کرے گا، اور دفاعی صنعتی بنیاد کو مضبوط کرے گا۔" یہ اس کی انتظامیہ کی طرف سے اٹھائے گئے ایک درجن سے زیادہ ایگزیکٹو اقدامات کے پہلوؤں کو بھی مرتب کرے گا۔
اس قانون سازی میں ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ اور کثیرالجہتی فوجی مشغولیت میں اضافہ، فوجی مشقوں میں شرکت میں اضافہ، دفاعی تجارت میں اضافہ، اور انسانی امداد اور آفات سے نمٹنے کے لیے زیادہ تعاون کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
یہ سمندری سلامتی کو امریکہ اور بھارت کے گہرے تعاون کے لیے ایک کلیدی علاقے کے طور پر بھی شناخت کرتا ہے۔ NDAA امریکہ بھارت اسٹریٹجک سکیورٹی ڈائیلاگ کے تحت جوہری ذمہ داری کے قواعد پر امریکہ-بھارت کے مشترکہ جائزے کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔
یہ سکریٹری آف اسٹیٹ کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ 2008 کے سول نیوکلیئر معاہدے کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے ہندوستان کے ساتھ ایک باقاعدہ مشاورتی میکانزم قائم کرے، ہندوستان کے لیے ملکی جوہری ذمہ داری کے قوانین کو بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے مواقع پر تبادلہ خیال کرے، اور سول نیوکلیئر تعاون سے متعلق ایک مشترکہ سفارتی حکمت عملی تیار کرے۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو قانون سازی کے 180 دنوں کے اندر اور اس کے بعد ہر سال پانچ سالوں کے لیے کانگریس کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایکٹ ہندوستان کے ساتھ امریکی فوجی تعاون اور روس کی وسیع تر فوجی پوزیشن کا جائزہ لینے کا تقاضا کرتا ہے جو ہند بحرالکاہل اور دیگر خطوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔
علیحدہ طور پر، NDAA محکمہ خارجہ کے اندر بحر ہند کے علاقے کے لیے بڑے سفیر کے قیام کی اجازت دیتا ہے۔ یہ پوزیشن بحر ہند کے ممالک کے ساتھ امریکی سفارتی کوششوں کو مربوط کرے گی اور خطے میں عوامی جمہوریہ چین کے منفی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی۔
NDAA نے تائیوان سکیورٹی کوآپریشن انیشی ایٹو کے لیے 1 بلین ڈالر کی منظوری بھی دی ہے اور اس میں چینی فوجی کمپنیوں کو فریق ثالث ممالک کے ذریعے امریکی پابندیوں کو روکنے سے روکنے کے قواعد بھی شامل ہیں۔ اسٹریٹجک مسائل کے علاوہ، NDAA امریکی سروس کے ارکان کے لیے تنخواہ میں 3.8 فیصد اضافے کی اجازت دیتا ہے اور رہائش، صحت کی دیکھ بھال، اور بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ شہری دفاع کے ملازمین کے لیے سکیورٹی کے لیے فنڈ فراہم کرتا ہے۔
NDAA، جو چھ دہائیوں سے زائد عرصے سے سالانہ منظور ہوتا ہے، امریکی دفاعی پالیسی اور اخراجات کی ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ FY26 کی قانون سازی باضابطہ طور پر امریکی دفاعی قانون کے فریم ورک میں ہندوستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی فوجی، جوہری اور علاقائی مصروفیت کو شامل کرتی ہے۔