ٹرمپ نے روس اور ایران پر پابندیاں عائد کرنے والے قانون پر دستخط کر دیے، بھارت پر 100 فیصد ٹیرف کے نفاذ کا راستہ صاف
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 'لنڈسے او گراہم سینکشننگ رشیا اینڈ ایران ایکٹ آف 2026' نافذ کر دیا ہے۔
By ANI
Published : September 19, 2026 at 8:12 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ (مقامی وقت) کو 'لنڈسے او گراہم سینکشننگ رشیا اینڈ ایران ایکٹ آف 2026' پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی ہے۔ یہ قانون سازی روس کے خلاف قانونی پابندیوں، ٹیرف اور دیگر قدغنوں کے دائرہ کار کو وسیع کرتی ہے اور ایران پر عائد موجودہ پابندیوں کی مدت میں توسیع کرتی ہے۔
جمعہ کو منظور ہونے والا قانون امریکی صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ان ممالک کی مصنوعات پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کر سکیں جو روسی خام تیل یا قدرتی گیس کی خریداری اور پابندیوں سے بچنے سے متعلق مخصوص معیارات پر پورا اترتے ہیں۔
یہ قانون سازی روسی حکام، مالیاتی اداروں، دفاعی نیٹ ورکس اور ملک کے نام نہاد "شیڈو فلیٹ" (بحری جہازوں کا وہ خفیہ بیڑہ جو مغربی پابندیوں سے بچتے ہوئے توانائی کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا ہے) کو بھی ہدف بناتی ہے۔ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد ایران پر پابندیوں کے قانون کی مدت میں بھی پانچ سال کی توسیع ہوگئی ہے۔
یہ بل اگست میں امریکی سینیٹ سے 11 کے مقابلے میں 86 ووٹوں اور اس ہفتے کے اوائل میں ایوانِ نمائندگان سے 159 کے مقابلے میں 262 ووٹوں سے منظور کیا گیا تھا۔ اس کا نام آنجہانی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے نام پر رکھا گیا ہے، جو اس قانون سازی کے اہم حامی تھے۔
اس قانون کی ایک اہم شق صدر کو اختیار دیتی ہے کہ وہ روسی خام تیل یا قدرتی گیس درآمد کرنے والے پانچ بڑے ممالک کے ساتھ ساتھ ان ممالک پر بھی 100 فیصد تک ٹارگٹڈ ٹیرف (مخصوص محصولات) عائد کر سکیں جو روسی تیل پر عائد پابندیوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ قانون خود بخود کسی مخصوص ملک پر 100 فیصد ٹیرف عائد نہیں کرتا۔
یہ قانون خاص طور پر بھارت اور چین کے لیے اہم ہے، جو روسی خام تیل کے بڑے خریدار ہیں۔ یہ قانون سازی ان ممالک کی درآمدات پر ممکنہ ٹیرف کے نفاذ کی راہ ہموار کرتی ہے جو روسی توانائی کی بڑی مقدار خریدنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔
یہ قانون صدر کو مخصوص شرائط کے تحت استثنیٰ دینے کا اختیار بھی دیتا ہے، جس میں کانگریس کو یہ تصدیق کرنا شامل ہے کہ یہ استثنیٰ قومی مفاد میں ہے۔
اس قانون سازی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ماسکو پر معاشی دباؤ بڑھانا اور ان محصولات (آمدنی) میں کمی لانا ہے جو یوکرین میں روس کی جنگ کو ایندھن فراہم کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے پابندیوں کو روس پر امن کے لیے دباؤ ڈالنے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا۔ تاہم، امریکی قانون سازوں کے کچھ حلقوں نے اس قانون سازی پر تنقید کی ہے اور صدر کو دیے گئے وسیع ٹیرف اختیارات اور اس کے ممکنہ معاشی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
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