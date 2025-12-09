ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت تیور، ہندوستانی چاول اور کینیڈین کھاد پر نئے ٹیرف کا دیا اشارہ
تجارتی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے سے ناراض ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت اور کینیڈا پر محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔
Published : December 9, 2025 at 9:36 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اشارہ دیا کہ وہ کینیڈا سے کھاد اور بھارت سے زرعی درآمدات بالخصوص چاول پر نئے محصولات عائد کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔
ٹرمپ نے یہ بیان وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات کے دوران دیا، جہاں انہوں نے امریکی کسانوں کے لیے 12 بلین ڈالر کی نئی امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ درآمدات گھریلو پروڈیوسرز کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے اپنے ارادے کا اعادہ کیا۔ صدر نے کہا کہ وہ امریکہ میں ہندوستانی چاول کی مبینہ ڈمپنگ پر خطاب کریں گے۔
"چاول کو ڈمپنگ نہیں کرنا چاہیے۔"
کسانوں نے چاول کی گرتی ہوئی قیمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت، ویتنام اور تھائی لینڈ جیسے ممالک سے درآمدات ان کی فصل کو کم کر رہی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا، "انہیں ڈمپنگ نہیں کرنا چاہیے۔" میرا مطلب ہے، میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ دوسروں سے سنا ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔'
انہوں نے مقامی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے کینیڈا سے درآمد کی جانے والی کھاد پر ممکنہ ٹیرف اقدامات کی تجویز بھی دی۔ انہوں نے کہا، "اس میں سے بہت کچھ کینیڈا سے آتا ہے اور اس لیے اگر ہمیں ایسا کرنا پڑا تو ہم اس پر بہت سخت ٹیرف لگائیں گے، کیونکہ اسی طرح آپ یہاں طاقت چاہتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "اور ہم یہ یہاں کر سکتے ہیں۔ ہم سب اسی طرح یہاں کر سکتے ہیں۔"
کسان ٹرمپ کے لیے ایک کلیدی سپورٹ بیس
یہ بات قیمتی اور قیمت صارفین کو پریشانیوں سمیت بشمول افراط زر اور صارفین کی قیمتوں کے بارے میں خدشات اقتصادی دباؤ کے درمیان آئی ہے۔ کسان ٹرمپ کے لیے ایک کلیدی سپورٹ بیس ہیں۔ انہوں نے ٹیرف پالیسیوں سے متعلق بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مارکیٹ کے چیلنجوں کا سامنا کیا ہے۔ کینیڈا اور بھارت دونوں کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مذاکرات مشکل رہے ہیں۔
امریکی وفد کا مزید بات چیت کے لیے ہندوستان کا دورہ متوقع
واضح رہے کہ اس سال کے شروع میں، ٹرمپ نے تجارتی رکاوٹوں اور توانائی کی خریداری کا حوالہ دیتے ہوئے، ہندوستانی اشیا پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا تھا۔ امریکی وفد کی مزید بات چیت کے لیے اس ہفتے ہندوستان کا دورہ متوقع ہے، حالانکہ کوئی بڑی پیش رفت متوقع نہیں ہے۔
ٹرمپ نے پہلے بھی کینیڈا کے ساتھ محصولات کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے، بشمول شمالی امریکہ کے تجارتی معاہدے میں شامل نہ ہونے والی مصنوعات پر ڈیوٹی بڑھانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ حالیہ بیانات نے معاہدے پر نظرِ ثانی کے امکان کا اشارہ دیا ہے۔