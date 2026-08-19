ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ بتانے والا نقشہ شیئر کیا، ایران نے امریکی صدر کو وہم میں مبتلہ شخص قرار دے دیا
ٹرمپ نے حال ہی میں کئی بیانات دیے ہیں جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا "مکمل کنٹرول" ہے۔
Published : August 19, 2026 at 12:28 PM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو سوشل میڈیا پر ایک نقشہ پوسٹ کیا جس میں آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آبی گزرگاہ "کھلی اور فعال" ہے۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ٹرمپ کی پوسٹ پر ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، "جس طرح ٹرمپ نے دیرینہ نام 'خلیج فارس' کو درست طریقے سے استعمال کیا، آبنائے ہرمز کے حوالے سے ان کا وہم یا تو خود ہی ختم ہو جائے گا، یا ہم اس مغالطہ میں رہنے والے انسان کے وہم کو دور کر دیں گے۔
همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد. pic.twitter.com/gpxqnGK077— Gharibabadi (@Gharibabadi) August 18, 2026
حالیہ دنوں میں، ٹرمپ نے مسلسل دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن اسٹریٹجک طور پر اس اہم آبی گزرگاہ کو کنٹرول کررہا ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کی توانائی کی سپلائی کا ایک اہم حصہ گزرتا ہے۔
ٹرمپ نے پیر کو بھی اسی طرح کا ایک تبصرہ کیا تھا جس میں دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے پر امریکہ کا "مکمل کنٹرول" ہے اور اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کو بہت جلد امریکی علاقہ قرار دیا جائے گا۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ آبنائے کھلا ہے اور تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، ساتھ ہی خبردار کیا کہ ایران کو شدید اقتصادی اور فوجی دباؤ کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا خیال ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اسے ناکہ بندی کے ذریعے کنٹرول کررہے ہیں۔ مجھے اسے اپنا علاقہ قرار دینے کا خیال پسند ہے۔ اس آبنائے پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ ایران پانی میں بارودی سرنگیں بچھا کر "مصیبت کا باعث" بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی ناکہ بندی موثر رہی ہے۔
Americans think squeezing Iran harder will win concessions that were never part of the agreement.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) August 18, 2026
Bessent and Hegseth are way out of their league. Stop waiting for the clown crew to pull a rabbit out of their hat and clean up the mess you made.
تاہم ایران نے اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے حوالے سے واشنگٹن کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا کہ تہران اس وقت تک آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کے تحت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکہ بندی ہٹانا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اسلامی جمہوریہ پر سے تیل کی پابندیاں ہٹانا شامل ہیں۔
گزشتہ ہفتے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی تصدیق شدہ کراسنگ 19.5 فیصد کم ہوکر 95 ہوگئی ہے۔ شپنگ ڈیٹا پلیٹ فارم 'کپلر' کے مطابق اتوار کو صرف تین جہاز ہی آبی گزرگاہ سے گزرنے میں کامیاب ہوسکے۔ بحری جہازوں نے آبنائے سے گزرنے کے لیے ایران کے مقرر کردہ راستے کا استعمال کیا۔ عمانی راستے استعمال کرنے والے جہازوں کا کوئی ڈیٹا نہیں ملا۔
Hormuz traffic falls as risks rise— Kpler (@Kpler) August 17, 2026
Traffic through the Strait of Hormuz weakened last week, with confirmed crossings falling 19.5% to 95 and reaching just three on 16 August. Routing also remained constrained, with vessels using the Iranian Unilateral Scheme or undetermined… pic.twitter.com/utCLZR8EeM
کپلر کے مطابق آبنائے باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 6.7 فیصد بڑھ کر 254 ہو گئی ہے، جب کہ نام نہاد 'ڈارک ٹرانزٹ' (جہاں جہاز اپنے لوکیشن ٹریکنگ ٹرانسپونڈرز کو بند کرتے ہیں) کی تعداد 40 سے کم ہو کر 16 ہو گئی ہے۔
برطانوی فوج کے 'یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز' سینٹر کے مطابق، عمان کے قریب آبنائے ہرمز میں ایک نامعلوم پراجیکٹائل نے جہاز کے انجن روم کو نقصان پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں "عملے کا ایک رکن ہلاک یا زخمی ہو گیا۔"
میری ٹائم مانیٹرنگ ایجنسی نے جہاز یا اس کے سامان کے حوالے سے تفصیلات فراہم نہیں کیں اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا کہ عملے کا رکن ہلاک ہوا ہے یا زخمی۔ ایجنسی نے کہا کہ عمانی کوسٹ گارڈ عملے کے دیگر ارکان کی مدد کر رہا ہے جبکہ حکام معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
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