ٹرمپ نے کہا امریکی شہریت برائے فروخت نہیں، سپریم کورٹ سے دوبارہ سماعت کا مطالبہ
ٹرمپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اور وہ اس کی دوبارہ سماعت کا مطالبہ کریں گے۔
Published : July 9, 2026 at 7:31 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے (مقامی وقت کے مطابق) بدھ کو کہا کہ وہ پیدائشی حق شہریت کے فیصلے پر امریکی سپریم کورٹ میں فوری سماعت کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے اس فیصلے کو "انصاف کی دھوکہ دہی" قرار دیا۔
ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی جنوبی سرحد اور میکسیکو میں "پیدائشی شہریت" کو فروغ دینے والے نشانات لگائے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا، "ہماری جنوبی سرحد کے ساتھ اور میکسیکو میں ہر جگہ نشانیاں اور بل بورڈز لگائے جا رہے ہیں جو "پیدائشی شہریت" کو فروغ دیتے ہیں اور کہتے ہیں "ڈلیوری 4,000 ڈالر سے شروع ہوتی ہے۔"
Signs and Billboards are being put up all over our Southern Border, and Mexico, advertising BIRTHRIGHT CITIZENSHIP, with “Deliveries starting at $4000.” Likewise, similar signs going up all over our Country. Billions of Dollars will be illegally made by this SCAM, with… pic.twitter.com/r65AYqPDFj— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026
اسکینڈل سے غیر قانونی طور پر اربوں ڈالر کی کمائی
انہوں نے الزام لگایا کہ اس طریقے سے لوگ ملک میں بچے کو جنم دے کر امریکی شہریت حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا، "اس اسکینڈل سے غیر قانونی طور پر اربوں ڈالر کمائے جائیں گے اور جو بھی رقم ادا کرنا چاہے گا اسے شہریت مل جائے گی۔ یہ شہریت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا اور پھر پورے خاندانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔"
انصاف کی یہ ناقص شکل امریکہ کو تباہ کر دے گی
یہ کہہ کر کہ امریکی شہریت برائے فروخت نہیں ہے!' ٹرمپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، میں فوری طور پر امریکی سپریم کورٹ سے اس کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے کہوں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’اگر وہ اس مضحکہ خیز فیصلے کو واپس نہیں لیتے تو انصاف کی یہ ناقص شکل امریکہ کو تباہ کر دے گی۔‘‘
حق شہریت کے معاملے کو دیکھیں گے
اس سے قبل تھیوڈور روزویلٹ کی صدارتی لائبریری کے افتتاح کے موقع پر، ٹرمپ نے پیدائشی حق شہریت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے نقطۂ نظر پر اپنی تنقید کا اعادہ کیا، جب کہ صدارتی اختیارات کو بحال کرنے والے دیگر حالیہ فیصلوں کی بھی تعریف کی۔ ٹرمپ نے کہا، "ہم پیدائشی حق شہریت کے معاملے کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ دوسرے ممالک کے امیر لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ غلاموں کے بچوں کے لیے تھی۔"
شق کے تحت خود بخود امریکی شہریت کے حقدار
انہوں نے مزید کہا، "مجھے یقین ہے، نہیں، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے۔" یہ تبصرہ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے 3-6 کے فیصلے میں پیدائشی حق شہریت کے اصول کو برقرار رکھنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ امریکہ میں ایسے والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے جو وہاں غیر قانونی یا عارضی طور پر رہ رہے ہیں، 14ویں ترمیم کی شہریت کی شق کے تحت خود بخود امریکی شہریت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔
شہریت کا دعویٰ کرنے سے پہلے امریکہ میں مقیم ہونا ضروری
سی این ایس (CNS) کے مطابق، عدالت نے امریکہ بمقابلہ وونگ کم آرک (یو ایس بمقابلہ وانگ کم ارک "US v. Wong Kim Ark") کیس میں اپنے سابقہ فیصلے کو دہرایا اور کہا کہ امریکی سرزمین پر غیر ملکی والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچے پیدائشی شہریت کے حقدار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی ایک اہم دلیل یہ تھی کہ 14ویں ترمیم کے تحت بچوں کا پیدائشی حق شہریت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کا امریکہ میں مقیم ہونا ضروری ہے۔
آج بھی اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں
اکثریتی فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس جان رابرٹس نے کہا، "شہریت، تب اور اب، ایک حق تھا، یعنی ہماری سیاسی برادری میں آزادانہ طور پر حصہ لینے کا حق۔" رابرٹس نے لکھا، "چودھویں ترمیم کے فریمرز نے اس وعدے کو 'اس ملک میں پیدا ہونے والے ہر فرد' تک پہنچایا۔ ہم آج بھی اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔"
یہ فیصلہ ٹرمپ کے لیے ایک دھچکا ہے، جنہوں نے اپنی دوسری صدارتی مہم کے دوران پیدائشی سیاحت (جنت دینے کے لیے دوسرے ملک کا سفر) کو ختم کرنے اور امیگریشن پالیسیوں کو سخت کرنے کو کلیدی مسائل بنائے تھے۔