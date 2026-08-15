ٹرمپ کا اعلان۔۔بہت جلد آبنائے ہرمز کو "امریکی علاقہ" قرار دیں گے، ایران نے امریکی صدر کا بنایا مذاق
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ، امریکہ شکست تسلیم کرے۔۔ آبنائے ہرمز "ایران کا ہے، ایران کا ہے، اور ایران کا ہی رہے گا۔"
Published : August 15, 2026 at 10:45 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: 'دی نیویارک پوسٹ' کی ایک رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ (مقامی وقت) کو کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کو "امریکی علاقہ" قرار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
لانگ آئی لینڈ پر ریپبلکن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "ایران کو زبردست شکست دینے کے بعد- اور وہ بہت بری طرح ہار رہے ہیں- میں جلد ہی آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دوں گا۔"
یہ پیش رفت امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے درمیان سامنے آئی ہے۔ واضح رہے دونوں ممالک آبنائے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
آبنائے ہرمز "ایران کا ہے، ایران کا ہے، اور ایران کا ہی رہے گا: ایران
ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے جمعے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں ایران کو شکست دینے کے بعد آبنائے ہرمز کو "امریکی علاقہ" قرار دے دینے کی بات کہی گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر "ٹویٹس" یا فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، غریب آبادی نے کہا کہ ایران "نہ تو دھمکیوں سے ڈرتا ہے اور نہ ہی طاقت کے مظاہرے سے ڈرتا ہے،" انہوں نے زور دے کر کہا کہ، آبنائے ہرمز "ایران کا ہے، ایران کا ہے، اور ایران کا ہی رہے گا۔"
غریب آبادی نے کہا، "ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی شکست کے بعد، وہ جلد ہی آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دیں گے! آبنائے ہرمز کو ٹویٹس، طیارہ بردار جہاز، ایگزیکٹو آرڈرز، یا انتخابی تقریروں کے ذریعے قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نہ تو دھمکیوں سے ڈرتا ہے اور نہ ہی طاقت کے مظاہرے سے ڈرایا جاتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا: "حقیقت کو ایک بار اور ہمیشہ کے لیے قبول کریں: آپ کو اب تک سٹریٹجک اور عبرتناک شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، آبنائے ہرمز ایران کا تھا، ایران کا ہے اور ایران کا ہی رہے گا، یہ آبی گزرگاہ صرف ایران کے حکم پر بند یا کھولی جائے گی، اور جب تک آپ شکست کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے اور اپنی فریبی سوچ کو ترک نہیں کریں گے، ایران ناکہ بندی جاری رکھے گا۔"
ٹرمپ کا دعویٰ، آبنائے پر امریکہ کا مکمل کنٹرول
ٹرمپ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا "مکمل کنٹرول" ہے اور وہ اسے "اپنے پاس رکھیں گے"۔ ٹرمپ نے زور دے کر کہا، "امریکہ کا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے! ہر کوئی ہماری بحری ناکہ بندی کو 'اسٹیل کی دیوار' کہہ رہا ہے، اور ایران اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔"
ٹرمپ نے مزید کہا کہ تہران کا فوجی ڈھانچہ بری طرح کمزور ہو چکا ہے۔ ٹرمپ اپنے پیغام کے آخر میں 'الحمد للہ' کہا۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، امریکی صدر نے کہا، "ایران کے پاس جعلی خبروں اور 300 فیصد مہنگائی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں! ایران صرف باتیں کرتا ہے اور عمل سے دور ہے، اور یہ اب مشرق وسطیٰ کا غنڈہ نہیں رہا ہے۔ الحمد للہ!"
تاہم، ٹرمپ کے بیانات کے فوراً بعد، ایران نے ان کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ بدستور بند ہے اور جب تک تہران کی شرائط پوری نہیں ہوجاتی اسے دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔
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