امریکہ ایران کے بارے میں فیصلہ کرے گا، چاہے وہ 'راستہ آسان ہو یا مشکل': ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ تنازع ختم ہونے کے بعد عالمی منڈی میں تیل سستا ہو جائے گا۔
By ANI
Published : October 4, 2026 at 7:51 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیچر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) کہا ہے کہ واشنگٹن ایران کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نتیجہ چاہے "آسان طریقے سے نکلے گا یا مشکل طریقے سے۔" اسی کے ساتھ انہوں نے ایک بار پھر اس دعوے کا اعادہ کیا کہ ایران "تباہ و برباد" ہو چکا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "ہمارے پاس ایک فیصلہ ہے جو میں ایران کے بارے میں کروں گا۔ ایران تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اب صرف یہ سوال ہے کہ یہ یا تو آسان طریقہ ہوگا یا مشکل طریقہ۔ ہم اسے نمٹائیں گے، چاہے آسان طریقے سے یا پھر مشکل طریقے سے۔"
ٹرمپ کے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب وہ ایران کے خلاف اپنے آئندہ کے اقدامات کی تفصیلات کو مسلسل خفیہ رکھے ہوئے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ صورت حال سازگار انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور ایران کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔
جمعہ کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، جب ٹرمپ سے ایران کے بارے میں ان کی آئندہ حکمت عملی کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے ابتدا میں یہ اشارہ دیا کہ اپنے منصوبوں کو ظاہر کرنے سے ایک بڑی سرخی بن جائے گی۔
ٹرمپ نے کہا کہ "اگر میں نے آپ کو بتا دیا، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی خبر ہوگی، ہے نا؟ لیکن آگے چل کر آپ خود دیکھ لیں گے۔ سب کچھ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔" امریکی صدر نے انتظامیہ کے ممکنہ اقدامات یا اپنے اگلے اقدامات کے لیے کسی ٹائم لائن کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
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اس سے قبل، ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ "بہت تیزی سے" ختم ہو جائے گی اور انہوں نے پیش گوئی کی کہ دشمنی ختم ہوتے ہی تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئے گی، جب کہ انہوں نے تہران کو معاشی اور فوجی لحاظ سے شدید کمزور قرار دیا۔
ٹیکساس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو اس بات کا حتمی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ تنازع کس طرح ختم ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ "ایران بہت جلد، ایک یا دوسرے طریقے سے، (اپنے انجام کو) پہنچ جائے گا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "یا تو وہ بس یہ تسلیم کر لیں گے، دیکھیں، ان کے ہاں 301 فیصد افراط زر ہے۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے؛ ان کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے۔ ان کی فوج شکست کھا چکی ہے، ان کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، ان کی فضائیہ ختم ہو چکی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔"
امریکی صدر نے مزید واضح کیا کہ "ایک یا دوسرے طریقے سے، یہ بہت تیزی سے ختم ہونے والا ہے۔ اور جب یہ ختم ہوگا، تو تیل کی قیمتیں پتھر کی طرح تیزی سے نیچے گریں گی۔"
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