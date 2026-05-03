ایران امریکہ کے بیچ دوبارہ جنگ چھڑنے کا امکان، ٹرمپ نے تہران کی نئی امن تجاویز ناقابل قبول قرار دیا
ایران کی تسنیم اور فارس نیوز ایجنسیوں کے مطابق تہران نے ثالثی کا کردار ادا کر رہے پاکستان کو 14 نکاتی تجاویز پیش کی ہیں۔
By AFP
Published : May 3, 2026 at 8:04 AM IST
فلوریڈا: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سنیچر کے روز کہا کہ وہ ایران کی ایک نئی امن تجویز پر نظرثانی کرنے جا رہے ہیں لیکن اسے قبول کرنے کے امکانات پر امکانات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ وہیں تہران میں ایک اعلیٰ فوجی افسر نے اشارہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ چھڑنے کا امکان ہے۔
ایران کی تسنیم اور فارس نیوز ایجنسیوں کے مطابق تہران نے ثالث پاکستان کو 14 نکاتی تجویز پیش کی ہے۔ تسنیم نے کہا کہ ان تجاویز کی تفصیلات میں تمام محاذوں پر تنازعات کو ختم کرنا اور آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا فریم ورک وضع کرنے کی تجویز شامل ہے۔
وہیں ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ٹروتھ سوشل' پر لکھا کہ "میں جلد ہی اس منصوبے پر نظرثانی کروں گا جو ایران نے ابھی ہمیں بھیجا ہے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ قابل قبول ہوگا۔ کیوں کہ انہوں نے پچھلے 47 برسوں میں انسانیت اور دنیا کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کی اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کی ہے۔"
فلوریڈا کے ویسٹ پام بیچ میں صحافیوں کے ساتھ ایک مختصر بات چیت کے دوران اس سوال پر کہ کیا امریکہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف نئی فوجی کارروائی کو متحرک کر سکتا ہے، ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ "اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں، اگر وہ کچھ برا کرتے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے۔" انہوں نے کہا۔ "لیکن یہ ایک امکان ہے جو یقینی طور پر ہوسکتا ہے۔"
فروری کے آخر میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ آٹھ اپریل سے تعطل کا شکار ہے، پاکستان میں امن مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے جس میں کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔
دریں اثنا سنیچر کے روز ایرانی فوج کی مرکزی کمان کی ایک سینئر شخصیت، محمد جعفر اسدی نے کہا کہ "ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کا امکان ہے۔" فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق، انہوں نے مزید کہا کہ "شواہد سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ کسی وعدے یا معاہدے کا پابند نہیں ہے۔"
نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے تہران میں سفارت کاروں کو بتایا کہ "گیند امریکہ کے پالے میں ہے کہ سفارت کاری کا راستہ اختیار کیا جائے یا پھر محاذ آرائی کا راستہ چبا جائے۔" انہوں نے کہا کہ ایران "دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔"
امریکی میڈیا نے سنیچر کے شروع میں ایک رپورٹ میں کہا کہ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وِٹکوف کو تہران کے جوہری پروگرام کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی ہدایت دی ہے۔
اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے امریکی ایٹمی ہتھیاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنیچر کے روز واشنگٹن پر ایران کے جوہری عزائم کے تئیں "منافقانہ رویے" کا الزام لگایا۔
واضح رہے کہ ایران نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے آبنائے ہرمز پر اپنا قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے، جس سے عالمی معیشت میں تیل، گیس اور کھاد کے بڑے بہاؤ کو روکا جا رہا ہے، جب کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر جوابی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ وہیں تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح سے تقریباً 50 فیصد زیادہ ہیں۔
ایران کی پارلیمنٹ کے نائب اسپیکر علی نیکزاد نے کہا کہ آبی گزرگاہ کے انتظام کے لیے قانون سازی کے مسودے پر غور کیا جا رہا ہے، جمع کیے جانے والے ٹولوں کا 30 فیصد فوجی انفراسٹرکچر کی طرف جائے گا، باقی "اقتصادی ترقی" کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا انتظام جوہری ہتھیاروں کے حصول سے زیادہ اہم ہے۔
