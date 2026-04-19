ایران کے ساتھ مذاکرات کےلیے امریکی مذاکرات کار پیر کو پاکستان جائیں گے: ٹرمپ
Published : April 19, 2026 at 10:20 PM IST
واشنگٹن : واشنگٹن سے جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے مذاکرات کار پیر کے روز پاکستان روانہ ہوں گے تاکہ ایران کے ساتھ بات چیت کا نیا دور شروع کیا جا سکے۔ اس پیشرفت سے اس ہفتے ختم ہونے والی جنگ بندی میں توسیع کی امید پیدا ہوئی ہے۔ یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب آبنائے ہرمز پر شدید کشیدگی برقرار ہے۔
ایران کی دھمکیوں اور امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی کے باعث بحری جہاز اس اہم راستے سے گزرنے سے قاصر ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ جب تک امریکی ناکہ بندی برقرار رہے گی، کسی اور کو بھی اس آبنائے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ "جب ہم خود آبنائے ہرمز سے نہیں گزر سکتے تو دوسروں کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوگا۔"
دوسری جانب ٹرمپ نے ایران پر الزام عائد کیا کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جہازوں پر حملے کر رہا ہے، اور خبردار کیا کہ اگر ایران نے امریکی شرائط قبول نہ کیں تو امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مذاکرات کے لیے امریکہ کی جانب سے کون سے اعلیٰ حکام پاکستان جائیں گے، جبکہ وائٹ ہاؤس اور نائب صدر جے ڈی وینس کے دفتر نے اس بارے میں فوری ردعمل نہیں دیا۔ مذاکرات میں سب سے بڑے اختلافی نکات ایران کا جوہری پروگرام، خطے میں اس کے اتحادی گروہ اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہیں۔
اگرچہ ایران نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم اس نے اپنے مؤقف میں کسی نرمی کا اشارہ نہیں دیا۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل تجارت کے لیے نہایت اہم راستہ ہے، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل سپلائی گزرتی ہے۔ حالیہ کشیدگی کے باعث عالمی توانائی بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق حالیہ دنوں میں دو بھارتی پرچم بردار جہازوں پر فائرنگ کے واقعات بھی پیش آئے، جس کے بعد جہازوں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی ہے۔ برطانیہ میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے امریکی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آبنائے پر مکمل کنٹرول برقرار رکھے گا۔
ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔