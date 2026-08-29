امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا تیل معاہدہ کیا، 65 بلین بیرل تیل کے ذخائر کو کنٹرول کرنے کی ملے گی اجازت
یہ اعلان وینزویلا میں امریکی فوجی آپریشن کے تقریباً نو ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ جس میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑا گیاتھا۔
Published : August 29, 2026 at 8:28 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ ان کی انتظامیہ وینزویلا کے ساتھ ایک اہم معاہدے پر پہنچ گئی ہے۔ اگر یہ معاہدہ نافذ ہوتا ہے، تو یہ امریکہ کو جنوبی امریکی ملک میں تیل کے وسیع، غیر استعمال شدہ ذخائر تک رسائی دے سکتا ہے۔
سوشل میڈیا پر معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے، ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ بات چیت میں سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگستھ اور وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز شامل تھے۔
ٹرمپ نے لکھا، "امریکہ نے وینزویلا کے ساتھ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا تیل معاہدہ کیا ہے!"
وینزویلا کی حکومت نے بتایا کہ اس معاہدے میں 65 بلین بیرل کے تصدیق شدہ ذخائر کے ساتھ 17 آئل فیلڈز تیار کرنا بھی شامل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ وینزویلا کی تیل کی صنعت میں 100 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے اور کاراکاس کے لیے 209 بلین ڈالر سے زیادہ ٹیکس ریونیو حاصل کر سکتا ہے۔
ٹیلیگرام کی ایک پوسٹ میں، روڈریگز نے اندازہ لگایا کہ اس معاہدے کا "ہمارے ملک کی بحالی پر بڑا اثر پڑے گا۔"
اس معاملے سے واقف ایک امریکی اہلکار کے مطابق، معاہدہ کے بعد امریکہ کو وینزویلا میں ایک نامعلوم نجی آپریٹر کے ساتھ شراکت میں ایک نئی نجی کمپنی تشکیل دے کر تیل کے ذخائر کو کنٹرول کرنے کا اختیار حاصل ہوجائے گا۔ حکام، جنہیں عوامی طور پر تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں تھا اور انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ روڈریگز نے کمپنی کو تیل کے شعبوں کو ترقی دینے کے لیے 100 سالہ حقوق عطا کیے ہیں۔
اس معاہدے کے تحت، امریکہ کو نئی نجی کمپنی کی کل پیداوار کا 55 فیصد حصہ ملے گا، جس میں ملکیت کے حقوق اور قیمت پر تیل خریدنے کا حق بھی شامل ہوگا۔ اہلکار کے مطابق یہ کمپنی سعودی آرامکو کے بعد تیل کے ذخائر کی دوسری بڑی کارپوریٹ مالک بن جائے گی۔
یہ اعلان وینزویلا میں امریکی فوجی آپریشن کے تقریباً نو ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ جس میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑ کر امریکہ لایا گیا اور انہیں منشیات کی دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کے وفاقی الزامات کا سامنا ہے۔
جمعہ کو ایران کے ساتھ جاری تنازعے کے چھ ماہ گزر چکے ہیں، اس کے باوجود کوئی حل نظر نہیں آتا۔ نتیجتاً، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو میں استعمال کیا ہے۔ اگست کے اوائل تک، یہ ذخائر 300 ملین بیرل سے نیچے آ گئے تھے جو کہ 2026 کے اوائل کے مقابلے میں 100 ملین بیرل سے زیادہ کی کمی ہے۔
ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے تنازع نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی خلیجی تیل کی سپلائی کو شدید متاثر کیا ہے۔ تنازعہ سے پہلے، دنیا کا تقریباً 20 فیصد پیٹرولیم اسی راستے سے گزرتا تھا۔
اے اے اے کے مطابق، جمعہ کو امریکہ میں گیس کی اوسط قیمت تقریباً 4.09 ڈالر فی گیلن تھی۔ پچھلے سال اسی دوران، اوسط قیمت 3.21 ڈالر تھی۔
اس معاہدے کے نتیجے میں امریکی گیس کی قیمتوں میں فوری طور پر نمایاں کمی کی توقع نہیں رکھی جانی چاہیے۔ ماہرین نے بارہا خبردار کیا ہے کہ وینزویلا میں تیل کی پیداوار میں تیزی سے اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی ڈھانچے کی مرمت اور توسیع میں برسوں لگ سکتے ہیں اور اس کام کے لیے اربوں ڈالر درکار ہوں گے۔
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