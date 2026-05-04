ٹرمپ کا آج سے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نکالنے میں مدد کرنے کا اعلان
امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع کرنے کے بعد ایران نے آبنائے کی مؤثربندش کردی جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
Published : May 4, 2026 at 11:43 AM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: امریکہ پیر کو ایران کے زیر قبضہ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کی "رہنمائی" کے لیے ایک کوشش شروع کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ، سیکڑوں جہازوں اور تقریباً 20,000 عملے کی مدد کے لیے ایک بڑی کوشش کیا ہو سکتی ہے۔ ایران نے فوری طور پر اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا۔
ٹرمپ نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ "غیر جانبدار اور معصوم" ممالک ایران کی جنگ سے متاثر ہوئے ہیں، اور "ہم نے ان ممالک سے کہا ہے کہ ہم ان کے جہازوں کو ان محدود آبی گزرگاہوں سے بحفاظت رہنمائی کریں گے، تاکہ وہ آزادانہ اور بھرپور طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں۔"
ٹرمپ نے کہا کہ "پروجیکٹ فریڈم" پیر کی صبح مشرق وسطیٰ میں شروع ہو جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس اقدام میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر، 100 سے زیادہ طیارے اور 15,000 سروس ممبران شامل ہوں گے۔ پینٹاگون نے فوری طور پر ان سوالوں کا جواب نہیں دیا کہ انہیں کیسے تعینات کیا جائے گا۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ ان کے نمائندے ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جس سے "سب کے لیے بہت کچھ مثبت" ہو سکتا ہے۔
28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع کرنے کے بعد ایران کی جانب سے آبنائے کی مؤثر بندش نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
جنگ شروع ہونے کے بعد سے بحری جہاز اور اس کا عملہ، تیل اور گیس کے ٹینکروں اور کارگو بحری جہازوں پر سوار بہت سے لوگ خلیج فارس میں پھنس گئے ہیں۔ عملے کے ارکان نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ, انھوں نے روکے گئے ڈرونز اور میزائلوں کو پانی پر پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاز پینے کے پانی، خوراک اور دیگر سامان سے محروم ہیں۔ بہت سے ملاح ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ممالک سے آتے ہیں۔
"وہ حالات کا شکار ہیں،" ٹرمپ نے لکھا، اور اس کوشش کو "امریکہ، مشرق وسطیٰ کے ممالک بلکہ خاص طور پر ایران کی جانب سے" انسانی ہمدردی کے طور پر بیان کیا۔ لیکن انھوں نے ایک انتباہ دیا: "اگر، کسی بھی طرح سے، اس انسانی عمل میں مداخلت کی گئی، تو بدقسمتی سے، اس مداخلت سے زبردستی نمٹا جائے گا۔"
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے ٹرمپ کے اعلان کو ان کے "پریشانی" کا حصہ قرار دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے سے ایکس پر کہا کہ آبنائے میں کسی بھی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جائے گا۔
ٹرمپ نے ایران کے کہنے کے چند گھنٹے بعد یہ بات کہی کہ وہ جنگ کے خاتمے کی اپنی تازہ ترین تجویز پر امریکی ردعمل کا جائزہ لے رہا ہے اور واضح کیا کہ یہ جوہری مذاکرات نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تین ہفتے کی نازک جنگ بندی برقرار ہے۔
یہ بھی پڑھیں: