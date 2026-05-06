ٹرمپ کا ہرمز آپریشن عارضی طور پر روکنے کا اعلان، جاری رہے گی ناکے بندی

ٹرمپ کا ہرمز آپریشن عارضی طور پر روکنے کا اعلان، جاری رہے گی ناکے بندی
بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکلنے میں مدد کے لیے ٹرمپ نے پیر کو "پروجیکٹ فریڈم" شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔
By AFP
Published : May 6, 2026 at 7:55 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ہرمز میں شروع کیے گئے فوجی آپریشن 'پروجیکٹ فریڈم' کو محض ایک ہی دن بعد روکنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی فوجی آپریشن کو روک رہے ہیں۔
بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکلنے میں مدد دینے کے لیے ٹرمپ کا مبینہ "پروجیکٹ فریڈم" پیر کو شروع ہوا جہاں ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے تہران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد اس آبی گزرگاہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تاہم امریکی رہنما نے ٹروتھ سوشل پر کہا کہ وہ اب اسے ثالث پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست کے بعد روک رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران کے ساتھ "ایک مکمل اور حتمی معاہدے کی سمت میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے"۔
ٹرمپ نے کہا کہ "ہم نے باہمی طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سخت ناکہ بندی کے دوران پراجیکٹ فریڈم کو مختصر مدت کے لیے روکا جا رہا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے یا نہیں۔" ٹرمپ نے کہا کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے واشنگٹن ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے۔
واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے شروع کیے گئے ہرمز آپریشن پر کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ اس آپریشن کے دوران امریکہ نے دعویٰ کہ اس نے سات ایرانی کشتیاں ڈبو دیں۔ وہیں مبینہ طور پر ایران نے بھی کئی جہازوں کو نشانہ بنایا۔
ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا مرحلہ مکمل: روبیو
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منگل کے اوائل میں کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، جسے اس نے "آپریشن ایپک فیوری" کا نام دیا۔
روبیو نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا، "آپریشن ختم ہو گیا ہے -- ایپک فیوری -- جیسا کہ صدر نے کانگریس کو مطلع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں جھڑپیں اصل جنگ کا حصہ نہیں ہیں۔
"یہ کوئی جارحانہ آپریشن نہیں ہے؛ یہ ایک دفاعی آپریشن ہے۔" روبیو نے کہا کہ "اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ اس وقت تک کوئی شوٹنگ نہیں ہو گی جب تک کہ ہم پر پہلے گولی نہ چلائی جائے۔"
روبیو نے کہا کہ امریکہ نے جنگ کے "مقاصد حاصل" کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "وہ (ایرانی) لوگ برے حالات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اپنی معیشت کے لیے حقیقی، تباہ کن بربادی کا سامنا کر رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ مذاکراتی معاہدے کو ترجیح دے رہے ہیں۔
اسرائیل اور امریکہ نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا، جس میں سرکردہ رہنماؤں کو ہلاک کر دیا اور بڑے فوجی اور اقتصادی مقامات کو نشانہ بنایا لیکن تاہم ایران میں اسلامی جمہوری نظام کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے تہران نے پورے خطے میں میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ٹرمپ نے 8 اپریل کو ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا جس کے بعد انہوں نے اس میں توسیع کی ہے حالانکہ تہران کے ساتھ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔
