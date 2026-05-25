ٹرمپ نے کہا۔۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں جلد بازی نہیں، امریکی وزیر خارجہ کو یقین ٹرمپ نہیں کریں گے کوئی بری ڈیل
ٹرمپ نے کہاکہ واشنگٹن مغربی ایشیا میں بحران کے مکمل حل کے حصول کے لیے ایران کے ساتھ "معاہدے میں جلد بازی" نہیں کرے گا
Published : May 25, 2026 at 10:53 AM IST
قاہرہ/نئی دہلی: امریکہ ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے کے قریب نظر آرہا ہے جو جنگ کا خاتمہ کرے گا۔ اس معاہدے میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولے جانے اور ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ترک کرنا سمیت ایران کو آزادانہ تیل فروخت کرنے کی اجازت شامل ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے نمائندوں سے کہا کہ "کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں۔"
ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات "منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں" اور ایران کے ساتھ تعلقات "زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز ہوتے جا رہے ہیں۔"
مذاکرات کی حیثیت سے واقف ایک شخص کے مطابق جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کہا کہ، معاہدے پر اتوار کو دستخط نہیں کئے گئے۔
دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیر کو یقین دلایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے۔
ہندوستان کے چار روزہ دورے پر آئے روبیو نے یہ ریمارکس قومی دارالحکومت نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے دیے۔
جب ان سے ایران کے بارے میں تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں پوچھا گیا تو روبیو نے میڈیا کو بتایا، "ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔۔۔ میرے خیال میں آبنائے کو کھولنے، جوہری معاملات سمیت میز پر کافی ٹھوس چیز یں ہیں۔ اور امید ہے کہ ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔"
روبیو نے کہا کہ مذاکرات کو خلیجی شراکت داروں کے درمیان نیک نیتی اور حمایت حاصل ہے، امریکی وزیر خارجہ نے اسے "دنیا کے لیے درست کام" قرار دیا اور مذاکرات کے حوالے سے جلد بازی میں نہ ہونے کے ٹرمپ کے ریمارکس کا اعادہ کیا۔
"جیسا کہ صدر نے کہا کہ وہ جلدی میں نہیں ہیں، وہ کوئی برا سودا نہیں کرنے والے ہیں۔ ہم متبادل تلاش کرنے سے پہلے سفارت کاری کو کامیاب ہونے کا ہر موقع دیں گے۔
روبیو نے کہا کہ، "ہم یا تو ایک اچھا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں یا ہمیں اس سے کسی اور طریقے سے نمٹنا پڑے گا۔ ہم ایک اچھا معاہدہ کرنے کو ترجیح دیں گے۔"
یہ پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اتوار کے روز دیے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تہران کے ساتھ مستقبل میں ہونے والے کسی بھی طریقہ کے مذاکرات سابق امریکی صدر براک اوباما کے دورِ صدارت میں ہونے والے مذاکرات سے بالکل مختلف ہوں گے۔
ایران کے لیے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا راستہ کھلا چھوڑتے ہوئے خاطر خواہ مالی امداد فراہم کرنے پر اوباما انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، ٹرمپ نے اپنے معاہدے کو "بالکل برعکس" قرار دیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس پر مکمل طور پر بات چیت نہیں ہوئی ہے۔
اتوار کو بھی، ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن مغربی ایشیا میں بحران کے مکمل حل کے حصول کے لیے ایران کے ساتھ "معاہدے میں جلد بازی" نہیں کرے گا، اور زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ کی بندرگاہوں پر امریکی "ناکہ بندی" اس وقت تک اثر میں رہے گی جب تک کہ دونوں فریقوں کے درمیان باضابطہ معاہدہ، تصدیق اور دستخط نہیں ہو جاتے۔
آبنائے کے دوبارہ کھلنے سے 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے توانائی کے عالمی بحران کو کم کیا جائے گا، جس کی وجہ سے تہران نے آبی گزرگاہ کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے۔ تیل، گیس اور متعلقہ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے کے دوبارہ کھلنے کے بعد شپنگ اور قیمتیں بحال ہونے میں کئی ہفتے یا مہینوں لگ جائیں گے۔
(ایجنسیز کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: