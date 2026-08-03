آج سے امریکہ اور ایران کے بیچ سمجھوتے کے لیے نئے مذاکرات شروع ہوں گے: ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ کی جانب سے نئے مذاکرات کے اعلان کے بعد پیر کو ایشیائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھی گئی۔
By AFP
Published : August 3, 2026 at 7:44 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اسلامی جمہوریہ (ایران) پر حملے روکنے کے بعد کیا ہے تاکہ چھٹے مہینے میں داخل ہونے والی اس جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔
ٹرمپ نے اتوار کے روز صحافیوں کو بتایا کہ 'ان مذاکرات میں آبنائے ہرمز کا معاملہ بھی شامل ہوگا جو کہ عالمی توانائی کی سپلائی کا ایک اہم ترین راستہ ہے اور اس تنازع میں ایک بڑا رکاوٹ بنا ہوا ہے—اور بالآخر اس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے۔'
دوسری جانب، ایران کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے ایک نئے راستے کے سلسلے میں عمان کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو اسی علاقے میں ایک آئل ٹینکر کے قریب دھماکے کی اطلاع ملی تھی، جو اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کی مسلسل غیر یقینی صورت حال کو ظاہر کرتی ہے۔
دوسری طرف ٹرمپ کی جانب سے نئے مذاکرات کے اعلان کے بعد پیر کو ایشیائی مارکیٹ کے آغاز پر تیل کی قیمتیں گر گئیں، جس سے ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 4.7 فیصد کمی کے ساتھ 80.72 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔
واضح رہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان رواں سال 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر اچانک حملوں کے بعد سے جنگ جاری ہے، اگرچہ مہینوں پر محیط اتار چڑھاؤ والی سفارت کاری کے باعث بیچ میں نسبتاً پرسکون دورانیے بھی آئے۔
گذشتہ ماہ حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد، یہ خدشات بڑھ گئے تھے کہ لڑائی ایک بار پھر شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے ایران پر "انتہائی سخت" وار کرنے کی دھمکی دی اور مبینہ طور پر توانائی کے بنیادی ڈھانچے سمیت دیگر شہری ڈھانچوں پر نئے حملوں پر غور کر رہے تھے، جس کے بعد خطے بھر میں امریکی سفارت خانے ہائی الرٹ پر تھے۔ تاہم، سنیچر کے روز ٹرمپ اس دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ایک معاہدے کی "حدود اور خدوخال" موجود ہیں۔
اتوار کے روز صدارتی طیارے 'ایئرفورس ون' پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے مذاکرات کے مقام یا شرکاء کی تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ "اب ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کی شکل میں بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کل دوپہر سے شروع ہو رہا ہے۔"
امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ انہیں ایران کے ساتھ ساتھ امریکی اتحادیوں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر نے بھی حملے روکنے کی درخواست کی تھی، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ "دوسری جنگِ عظیم کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ" ہوتا۔
دوسری جانب، ایرانی میڈیا نے ان دعوؤں کی تردید کی ہے کہ تہران نے ٹرمپ سے حملہ نہ کرنے کی کوئی درخواست کی تھی۔ واضح رہے کہ جنگ بندی کا پچھلا معاہدہ، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل تھا، ناکام ہو گیا تھا اور ایران نے اس کے بعد سے اس آبی گزرگاہ پر اپنا کنٹرول مزید سخت کر دیا۔
امریکی صدر نے تنازع کے آغاز میں کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے نمٹنے کے لیے یہ جنگ ضروری تھی۔ مغربی ممالک ایران پر جوہری بم بنانے کی کوشش کا الزام لگاتے ہیں، جب کہ تہران کا اصرار ہے کہ اس کا پروگرام مکمل طور پر پرامن اور سویلین نوعیت کا ہے۔
'خیالات کا تبادلہ جاری'
ایرانی رکنِ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان حسن قشقاوی نے اتوار کے روز کہا کہ ثالث کار جون میں طے پانے والی امریکہ-ایران مفاہمت کی یادداشت کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد کوئی حتمی امن معاہدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جامع معاہدے پر مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی تھی، اگرچہ اس میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے شقیں شامل تھیں۔
حسن قشقاوی نے کہا لہ "وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اصل مسئلہ اور درحقیقت معاملے کی چابی آبنائے ہرمز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے، خیالات کا تبادلہ جاری ہے۔" اسی کے ساتھ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "ہمیں دشمن کو اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس معاہدے پر قائم رہے جس پر اس نے دستخط کیے ہیں۔"
جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز سے تمام بحری جہازوں کو آزادانہ گزرنے کی اجازت تھی، لیکن ایران نے جنگ کے دوران اس آبنائے (آبی گزرگاہ) کو بند کر دیا اور اب وہ اس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے اور ٹیکس (ٹول) وصول کرنے پر بصر ہے، جسے امریکہ مسترد کرتا ہے۔ اسی تنازع کی وجہ سے گزشتہ ماہ دوبارہ حملوں کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ تہران نے بحری جہازوں کو ایرانی ساحل کے ساتھ لگنے والے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے سفر کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
'عمان کے ساتھ ایران کا معاہدہ!'
اتوار کے روز ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ آبنائے کے دوسری طرف واقع ملک عمان کے ساتھ، وہاں سے گزرنے والے ایک نئے راستے کے بارے میں معاہدہ طے پانے کے قریب ہے۔
انہوں نے کہا کہ "ہم اب ایک ایسے روٹ پر مفاہمت کے قریب پہنچ رہے ہیں جو دونوں فریقوں کے لیے قابلِ قبول ہو—نہ تو شمالی راستہ اور نہ ہی جنوبی راستہ—بلکہ ایک ایسا راستہ جو دونوں ممالک کی خودمختاری کے حقوق کا احترام کرے اور ہمارے قومی مفادات اور سلامتی کا تحفظ کرے۔" تاہم، انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ اس طرح کے معاہدے کا مطلب آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنا نہیں ہے۔
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