ایران کے ساتھ معاہدہ ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ جنگ سے آگے نکل چکا ہے: ٹرمپ
اسلام آباد میں امریکہ-ایران کے بیچ مذاکرات کا آج دوسرا دن ہے جہاں امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔
By AFP
Published : April 12, 2026 at 7:36 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج کو لے کر پریشان نہیں ہیں۔ انہوں نے اصرار کرتے ہوئے کہ امریکہ جنگ سے آگے نکل آیا ہے۔ ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ "چاہے ہم کوئی معاہدہ کریں یا نہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیت گئے ہیں۔"
ٹرمپ نے کہا کہ "ہم ایران کے ساتھ بہت گہری بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم جیت گئے ہیں، معاہدے سے قطع نظر ہم نے انہیں عسکری طور پر شکست دے دی ہے۔" ٹرمپ نے یہ بیان اس وقت دیا جب نائب صدر جے ڈی وینس پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ اسلام آباد مذاکرات جاری ہیں اور امریکہ ایران کے بیچ بات چیت آج دوسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔
ٹرمپ نے امریکی فوج کے اس بیان کو بھی دہرایا کہ سنیچر کے روز امریکی بحریہ کے جنگی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے، جو تیل کی دولت سے مالا مال خلیج کے لیے اہم گیٹ وے ہے۔ امریکی بحریہ کے مطابق ان کا مقصد ہرمز کو ایرانی بارودی سرنگوں سے صاف کرنا ہے۔ وہیں امریکہ کے اس دعوے کو ایران نے مسترد کر دیا کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر طاقت کا استعمال کیا ہے۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو شروع ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران نے آبنائے سے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی روک دی تھی۔
ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ "ہمارے پاس مائن سویپرز موجود ہیں۔ ہم آبنائے کی صفائی کر رہے ہیں۔" امریکی صدر نے مزد کہا کہ "اگرچہ ہم آبنائے کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تاہم ہم اسے کو کھولیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک ہیں جو اسے استعمال کرتے ہیں جو یا تو خوفزدہ ہیں یا کمزور اور غریب ہیں۔"
انہوں نے ایک بار پھر نیٹو کے اتحادیوں کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا، جو جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ میدان میں نہیں اترا۔ ٹرمپ نے کہا، ’’میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی‘‘۔
