لبنان-اسرائیل جنگ بندی میں تین ہفتوں کی توسیع، ٹرمپ کا اعلان
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ لبنان اور اسرائیل، اسرائیل-حزب اللہ کی جنگ بندی میں تین ہفتے کی توسیع پر متفق ہو گئے ہیں۔
Published : April 24, 2026 at 7:23 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ، اسرائیل اور لبنان نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی بات چیت کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی میں تین ہفتوں کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ ابتدائی 10 دن کی جنگ بندی پیر کو ختم ہونے والی تھی۔
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں اسرائیلی اور لبنانی سفیروں کے درمیان گزشتہ ہفتے کی دوسری ملاقات "بہت اچھی" رہی، لیکن اوول آفس کے ایک اجلاس میں انھوں نے لبنان پر حزب اللہ سے متعلق کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے زور دیا۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے اور گزشتہ جمعہ کو ابتدائی جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے دونوں طرف سے متعدد خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔
اس کے باوجود، اسرائیل اور لبنان کے درمیان کئی دہائیوں میں یہ پہلی براہ راست سفارتی بات چیت تھی اور یہ ہمسایہ ممالک کے لیے ایک بڑے قدم کی نمائندگی کرتی ہے جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے باضابطہ طور پر جنگ میں ہیں۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ "امریکہ لبنان کے ساتھ کام کرنے جا رہا ہے تاکہ اسے حزب اللہ سے خود کو بچانے میں مدد ملے۔" انہوں نے بعد میں اوول آفس میں مزید کہا کہ وہ اگلے دو ہفتوں میں اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف عون سے واشنگٹن میں ملاقات کریں گے۔
ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے "اگر ان پر گولی چلائی گئی، تو وہ اپنا دفاع کریں گے۔" اس دوران دیگر سفیروں کے علاوہ نائب صدر جے ڈی وینس اور سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ٹرمپ کے ہمراہ تھے۔
اس دوران اسرائیلی سفیر ییشیل لیٹر نے کہا کہ، "ہمیں امید ہے کہ آپ کی قیادت میں مل کر، ہم مستقبل قریب میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان امن کو باضابطہ بنا سکتے ہیں،"
لبنانی سفیر ندا حمادہ معاواد نے لبنان کی مدد اور حمایت کے لیے ٹرمپ کی تمام کوششوں کے لیے شکریہ ادا کیا۔
لبنان نے وسیع تر مذاکرات پر زور دیا
لبنانی صدر عون نے ایک روز قبل کہا تھا کہ بات چیت کے دوران حمادیہ دو مارچ کو ہونے والی تازہ ترین جنگ کے بعد اسرائیل کے زیر قبضہ دیہاتوں اور قصبوں میں اسرائیلی گھروں کی مسماری کو بند کرنے کا مطالبہ کریں گے۔
وسیع تر مذاکرات کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ عون نے اپنے دفتر کی طرف سے جاری کیے گئے تبصروں میں کہا کہ مستقبل کے مذاکرات کا مقصد اسرائیلی حملوں کو "مکمل طور پر" روکنا، لبنان سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء، اسرائیل میں قید لبنانی قیدیوں کی رہائی، سرحد پر لبنانی فوجیوں کی تعیناتی اور تعمیر نو کا عمل شروع کرنا ہے۔
اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے لبنان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرے۔
سار نے یوم آزادی کے موقع پر اسرائیل کے سفیروں اور سفارتی دستوں سے خطاب کے دوران کہا کہ "ہمارا لبنان کے ساتھ کوئی شدید اختلاف نہیں ہے۔ کچھ چھوٹے سرحدی تنازعات ہیں جنہیں حل کیا جا سکتا ہے۔" انہوں نے پڑوسی ملک کو "ناکام ریاست" قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ، حزب اللہ دونوں ممالک کے درمیان امن اور معمول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔
اسرائیل-حزب اللہ جنگ
تازہ ترین جنگ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کے دو دن بعد حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ اسرائیل نے لبنان پر وسیع پیمانے پر بمباری اور زمینی حملے کے جواب میں سرحد کے ساتھ واقع درجنوں قصبوں اور دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔
اسرائیل کی فوج جنوبی لبنان تک 6 میل (10 کلومیٹر) تک پھیلے ہوئے بفر زون پر قابض ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شمالی اسرائیل کی طرف کم فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں اور ٹینک شکن میزائلوں کے خطرے کو دور کرنا ہے۔
حزب اللہ سفارت کاری میں شریک نہیں رہی ہے۔ مسلح گروپ کی سیاسی کونسل کے ایک اعلیٰ درجے کے رکن وفیق صفا نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے دوران کیے گئے کسی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کریں گے۔
لبنانی حکومت کو امید ہے کہ مذاکرات جنگ کے مستقل خاتمے کی راہ ہموار کریں گے۔ جب کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے لبنان اور خطے میں جنگیں ختم کرنے کی شرط رکھی ہے، لبنان اپنی نمائندگی پر اصرار کرتا ہے۔
1993 کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا ہے۔
اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں
جنگ بندی کے باوجود، بدھ کو ایک اسرائیلی حملے میں جنوبی لبنان کی کوریج کرنے والی ایک معروف لبنانی صحافی امل خلیل ہلاک ہو گئیں۔ لبنانی صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک ایمبولینس پر فائرنگ کی، جس سے امدادی کارکنوں کو خاتون صحافی تک پہنچنے سے روک دیا گیا۔ امل خلیل کی لاش کو کئی گھنٹے بعد منہدم عمارت کے ملبے سے نکالا گیا۔
اسرائیلی فوج نے اس بات کی تردید کی کہ اس نے جان بوجھ کر صحافیوں کو نشانہ بنایا یا بچانے والوں پر فائرنگ کی، لیکن اس معاملے نے واشنگٹن مذاکرات سے قبل لبنان میں بڑے پیمانے پر غصے کو جنم دیا۔
جمعرات کو کابینہ کے اجلاس کے بعد، لبنان کے نائب وزیر اعظم طارق میتری نے کہا کہ حکومت اسرائیل کی طرف سے مبینہ جنگی جرائم کی دستاویز کرنے والی ایک رپورٹ پر کام کر رہی ہے اور وزراء نے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شمولیت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
تازہ ترین اسرائیل-حزب اللہ جنگ میں لبنان میں تقریباً 2,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سیکڑوں خواتین اور بچے شامل ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
