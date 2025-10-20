غزہ میں بمباری کے بعد بھی اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی برقرار: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا کہ حماس کی قیادت کسی بھی مبینہ خلاف ورزی میں ملوث نہیں تھی۔ انہوں نے "کچھ اندرونی باغیوں" کو مورد الزام ٹھہرایا۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اب بھی نافذ العمل ہے۔ واضح رہے کہ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فوج مختلف حملوں میں 97 فلسطینیوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ اسی دوران گذشتہ دنوں غزہ کے رفح میں اسرائیلی فوج کی گاڑی پر بھی نامعلوم عسکریت پسندوں نے حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے اس حملے کا الزام حماس کے القسام بریگیڈ پر عائد کرتے ہوئے غزہ بھر میں مہلک فضائی حملے شروع کر دیے۔
جنگ بندی پر ٹرمپ کی یقین دہانی
امریکی صدر کے طیارے 'ائیر فورس ون' میں سوار صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ کہ کیا غزہ جنگ بندی ابھی بھی برقرار ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ "ہاں، یہ برقرار ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج پر ہوئے حالیہ حملے میں حماس کی قیادت کسی بھی مبینہ خلاف ورزی میں ملوث نہیں تھی اور اس کے بجائے اس حملے کے لیے انہوں نے "اندر کے کچھ باغیوں" کو مورد الزام ٹھہرایا۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ "لیکن جیسے بھی ہو ہم اس (سے) مناسب طریقے سے نمٹنے جا رہے ہیں۔ اس سے سختی سے نمٹا جائے گا، لیکن مناسب طریقے سے۔"
جنگ بندی پر دوبارہ عمل درآمد شروع: اسرائیل
اتوار کے روز حماس کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر حملوں کے بعد بالآخر اسرائیل نے بھی تصدیق کی کہ اس نے غزہ میں جنگ بندی پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل نے حماس پر الزام لگایا کہ اس نے نو دن پرانی جنگ بندی کے آغاز کے بعد ہوئے سب سے سنگین تشدد حملے میں اس کے فوجیوں کو نشانہ بنایا۔
اسرائیلی حملوں میں 45 افراد ہلاک
غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 45 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ وہ جنگ بندی جو ان کی کوششوں سے شروع ہوئی ہے، وہ برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ معاملہ بہت پرامن رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ "جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ کافی ہنگامہ خیز رہے ہیں۔ وہ کچھ شوٹنگ کر رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کی قیادت اس میں ملوث نہیں ہے۔"
ٹرمپ کے تبصرے سے کچھ دیر پہلے ان کے نائب صدر، جے ڈی وینس نے غزہ میں نئے سرے سے شروع ہوئے تشدد اہمیت نہ دیتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی "فٹ رہے گی اور پھر شروع" ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حماس پر اسرائیل فوجیوں پر گولہ باری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو جواب دینا ہو گا۔
قابل ذکر ہے کہ فلسطینی سرزمین غزہ میں جنگ بندی 10 اکتوبر کو نافذ ہوئی۔ اس جنگ بندی کے نتیجے میں دو سال سے زیادہ عرصے سے جاری تباہ کن جنگ تھم گئی۔ اس معاہدے کے تحت یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ جنگ بندی کے اگلے مرحلے میں غزہ کے مستقبل کے لیے روڈ میپ پر مذاکرات ہوں گے۔ اسی بیچ امریکہ نے خلیجی عرب ممالک پر زور دیا کہ وہ ایک "سکیورٹی انفراسٹرکچر" قائم کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے، جو امن معاہدے کا ایک اہم حصہ ہے۔
