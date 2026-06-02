اسرائیل اور حزب اللہ کا کشیدگی کم کرنے پراتفاق، ٹرمپ کا اعلان، امریکی صدر نے فون پر نتن یاہو کو گالی دے دی
ٹرمپ کی نتن یاہو کے ساتھ ان کی دوسری صدارتی مدت کے آغاز کے بعد یہ بات چیت بدترین کالوں میں سے ایک تھی۔
Published : June 2, 2026 at 7:29 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ثالثوں کے ذریعہ حزب اللہ کے لیڈروں سے رابطہ کیا وہیں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو بھی فون پر بات کی۔ انھوں نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ نے بات چیت کے بعد حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔
ٹرمپ نے نتن یاہو کے ساتھ کال کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کامیابی کا اعلان کیا۔ اسرائیلی افواج نے حال ہی میں لبنان میں چوتھائی صدی سے زیادہ عرصے میں اپنی سب سے گہری دراندازی کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی اسرائیلی فوجی "بیروت نہیں جائے گا" اور جو لوگ اس راستے پر ہیں "پہلے ہی واپس کر دیے گئے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تمام حملے روک دیے جائیں گے - انھوں نے مزید کہا کہ، اسرائیل ان (حزب اللہ) پر حملہ نہیں کرے گا، اور وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کریں گے۔
نتن یاہو نے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ کو بتایا کہ اگر حزب اللہ کے حملے بند نہ ہوئے تو اسرائیل لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اہداف پر حملہ کرے گا۔ نتن یاہو نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں "منصوبہ بندی کے مطابق کام" جاری رکھے گی۔
حالانکہ اس پیشرفت پر حزب اللہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
دونوں فریق اپریل کے وسط سے جنگ بندی کے تحت ہیں، لیکن حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کے بعد دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ جاری حملے ایران جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں اور ابھرتے ہوئے معاہدے میں ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ تہران چاہتا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں لبنان کو شامل کیا جائے۔
لبنانی حکام نے حزب اللہ کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی اس تجویز کی منظوری حاصل کر لی کہ اسرائیل بیروت کے جنوبی مضافات پر حملہ نہیں کرے گا اور حزب اللہ شمالی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی۔
ٹرمپ کے پیغام کے چند لمحوں بعد، اسرائیل نے کہا کہ، لبنان سے میزائل داغے گئے ہیں اور شمالی اسرائیل کے ایک حصے میں اسرائیلیوں کو خبردار کیا کہ وہ اس کا احاطہ کریں۔
اسرائیل اور لبنان کے درمیان منگل اور بدھ کو واشنگٹن میں مذاکرات ہونے والے ہیں، جہاں لبنانی مذاکرات کاروں کو امید ہے کہ وہ ان علاقوں کا دائرہ وسیع کریں گے جن پر ملک میں حملہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مکمل جنگ بندی کے خواہاں ہیں۔
فون کال پر ٹرمپ نے نتن یاہو کو گالی دے دی
Axios کی خبر کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ایک گرما گرم ٹیلیفون گفتگو کے دوران وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی رہنما کو اپنے ملک کے خلاف عالمی دشمنی پیدا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
واضح رہے لبنان کو کسی بھی امن معاہدے کا حصہ بنانے کے ایرانی مطالبے کے بعد امریکی صدر پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ایران نے لبنان میں جاری فوجی کارروائیوں پر واشنگٹن کے ساتھ سفارتی تعلقات کو روکنے کی دھمکی دی گئی۔ اس دھمکی نے امریکی صدر کی طرف سے جارحانہ مداخلت کا اشارہ کیا، جس نے ایک موقع پر نیتن یاہو پر چیخ کر کہا، "تم کیا کر رہے ہو؟" Axios کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے نتن یاہو کو گالی بھی دی۔
Axios کے حوالے سے ایک امریکی اہلکار کے مطابق، ٹرمپ نے نتن یاہو سے شدید مایوسی کا اظہار کیا جسے وہ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کے غیر متناسب فوجی ردعمل کے طور پر سمجھتے تھے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکی صدر نے حزب اللہ کے ایک فرد کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے پوری عمارتوں کو تباہ کرنے پر سخت اعتراض جتایا، جب کہ بیروت کے خلاف تل ابیب کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کا بھی معاملہ اٹھایا۔
Axios نے رپورٹ کیا کہ بحث سے متعلق ایک اور ذریعہ نے ٹرمپ کے تبصروں کا خلاصہ کیا۔ جس میں ٹرمپ نے نتن یاہو سے کہا، "اب ہر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر کوئی اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔"
غیر مستحکم تبادلے کے بعد، نتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی پوزیشن "ویسی ہی ہے"۔
Axios نے اہلکار کے حوالے سے کہا، "بی بی نے کہا، 'ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس یہ یقینی بنائیں کہ ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔'
انتظامیہ کے ایک اضافی اہلکار نے تبصرہ کیا کہ یہ بات چیت ٹرمپ کی نتن یاہو کے ساتھ ان کی دوسری صدارتی مدت کے آغاز کے بعد کی بدترین کالوں میں سے ایک تھی۔
سفارتی شو ڈاؤن کے تناظر میں، ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی مداخلت کے فوری نتائج کا خاکہ پیش کیا۔
ٹرمپ نے بعد کی ایک پوسٹ میں لکھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت "تیز رفتاری سے" جاری ہے۔
(اے این آئی اور اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: