ایران جنگ 'دو یا تین ہفتوں' میں ختم ہو سکتی ہے، قوم کے نام خطاب سے قبل ٹرمپ کا بیان
ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہاکہ امریکہ "بہت جلد" شاید "دو یا تین ہفتوں" میں ایران سے نکل جائے گا۔
Published : April 1, 2026 at 10:50 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ دو یا تین ہفتوں میں ختم ہوسکتی ہے اور آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کو محفوظ بنانے کا کام دوسرے ممالک پر منحصر ہے۔
وائٹ ہاؤس نے اس دوران اعلان کیا کہ ٹرمپ بدھ کی رات 9:00 بجے (بمطابق 01:00 GMT جمعرات) "ایران کے بارے میں ایک اہم اپ ڈیٹ فراہم کرنے کے لیے" قوم سے خطاب کریں گے۔
#WATCH | US President Donald J Trump says, " ...i think we're 2 or 3 weeks in. we'll leave. because there's no reason for us to do this... that'll be for france. that'll be for whoever's using the strait (strait of hormuz). but i think when we leave, probably that's all cleared… pic.twitter.com/JORwyJBSpN— ANI (@ANI) March 31, 2026
وہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف مشترکہ مہم نے "مشرق وسطیٰ کا چہرہ بدل دیا ہے" جب کہ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے کہا کہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے "لازمی اختیار" ایران کے پاس ہے۔ ان کے مطابق جنگ ختم کرنے کا فیصلہ تہران کرے گا بشرطیکہ اس کے دشمن اس بات کی ضمانت دیں کہ وہ دوبارہ اس پر حملہ نہیں کریں گے۔
لبنان کے حالات
دوسری طرف لبنان میں وزارت صحت نے بدھ کی صبح کہا کہ جنوبی بیروت اور قریبی علاقے میں اسرائیلی بمباری میں سات افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا ہے۔
ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کے حملوں میں لبنان میں 1,200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق، ایک ملین سے زیادہ بے گھر ہو گئے ہیں۔
اس دوران امریکی اسٹاک میں اس امید پر تیزی آئی کہ شاید ایک ماہ سے جاری جنگ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس امید کی وجہ سے برینٹ آئل فیوچر 3.2 فیصد گر کر 103.97 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا۔
ٹرمپ کا بیان
حالانکہ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ "بہت جلد" ایران سے نکل جائے گا، شاید "دو ہفتوں، شاید تین" میں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اصرار کیا کہ "ہم کام ختم کر رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہم ان کے پاس موجود ہر ایک چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ ہم اس سے پہلے کوئی معاہدہ کر لیں۔"
ٹرمپ نے اس سے پہلے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ واشنگٹن اس جنگ کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے اور ممکنہ طور پر زمینی حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس خبر نے عالمی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ تاہم بعد میں ٹرمپ نے تہران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جنگ کو ختم کرنے کی کوشش پر زور دیا۔
آبنائے ہرمز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں: ٹرمپ
جہاں تک ہرمز کا تعلق ہے، جس کی ایران نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اس پر ٹرمپ نے کہا کہ فرانس، چین اور دیگر ممالک جو آبی گزرگاہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، انہیں "خود اپنے لیے پہل کرنی ہوگی۔" انہوں نے کہا کہ آبنائے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ منگل کے اوائل میں ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے نیٹو کے اتحادیوں اور دیگر ممالک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے آبنائے کو محفوظ بنانے میں امریکہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔
انہوں نے لکھا کہ "امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے موجود نہیں رہے گا، جیسا کہ آپ ہمارے لیے وہاں نہیں تھے۔" "ایران کو بنیادی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ مشکل کام ہو گیا ہے۔ اب جاؤ اپنا تیل لے لو!"
دوسری جانب نیتن یاہو نے پاس اوور کی تعطیلات کے موقعے پر ایک ٹیلیویژن بیان میں کہا کہ اسرائیلی فورسز تہران میں "دہشت گردی کی حکومت کو کچلنا جاری رکھیں گی"۔ نیتن یاہو نے کہا کہ "ہمیں جو کام کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔" انہوں نے کہا کہ "ہم نے مشرق وسطیٰ کا چہرہ بدل دیا ہے۔"
مذاکرات پر ایران کا بیان
ٹرمپ اور امریکہ مذاکرات کا دعویٰ کر رہے ہیں تاہم اب تک یہ نہیں بتایا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ کو بتایا کہ انہیں اب بھی امریکی ایلچی اسٹیو وٹ کوف کے پیغامات موصول ہوتے ہیں۔" براہ راست، پہلے کی طرح، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مذاکرات میں ہیں۔"
وہیں ایران کے پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ اگر مزید ایرانی رہنماؤں کو قتل کیا گیا تو بدھ کے روز سے گوگل، میٹا اور ایپل جیسی معروف امریکی ٹیک فرموں کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے 28 فروری کو جنگ کا آغاز کیا، جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت متعدد لیڈر فوجی عہدیدار ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہیں تہران کی طرف سے پورے خطے میں جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔
پاسداران انقلاب نے الزام لگایا کہ ان کے رہنماؤں کے قتل میں انٹیل، ٹیسلا اور پالانٹیر سمیت 18 کمپنیاں میں ملوث تھیں اور خبردار کیا کہ اگر مزید قتل ہوتے ہیں تو انہیں "تباہی" کی توقع کرنی چاہیے۔
