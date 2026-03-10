ایران جنگ جلد ختم ہوگی، مگر تیل سپلائی میں خلل سخت حملوں کی وجہ بنے گا: ٹرمپ
واضح رہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتیں 2022 کے بعد سے اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔
Published : March 10, 2026 at 8:07 AM IST
دبئی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف جنگ قلیل مدتی ہو سکتی ہے، تاہم اسی کے ساتھ انہوں نے تہران کی طرف سے تیل کی عالمی سپلائی متاثر ہونے کی صورت میں لڑائی میں اضافے کا بھی امکان ظاہر کیا۔
واضح رہے کہ ایران کے مقتول لیڈر کی جگہ پر ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کو نئے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب کیے جانے کے ایک دن بعد تیل کی قیمتیں مختصر طور پر سال 2022 کے بعد سے اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ سرمایہ کاروں نے اسے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ میں ایران پوری طرح سے کود کر اسے آر پار کی لڑائی میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن بعد میں قیمتیں گر گئیں جس سے امریکی اسٹاک میں یہ امید بڑھی کہ شاید ایران کے خلاف جنگ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔
ٹرمپ نے میامی کے قریب اپنے گولف کلب میں ریپبلکن قانون سازوں کو بتایا کہ "ہم نے ایک برائی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا چکر لگایا اور، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مختصر مدت کی سیر ہو گی۔"
چند گھنٹے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ "اگر ایران نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آبنائے ہرمز میں تیل کا بہاؤ رک جائے، تو وہ اس سے 20 گنا زیادہ سخت حملہ کریں گے جتنا کہ اب تک کیا گیا ہے۔"
VIDEO | Washington: " iran war could be over 'very soon'" says us president donald trump.— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2026
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvrpG7)' pic.twitter.com/xXv1DhiFF4
جنگ خاتمے کے قریب: ٹرمپ
دریں اثنا، امریکی ٹیلی ویژن چینل سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران جنگ خاتمے کے قریب ہے کیوں کہ ان کے مطابق امریکہ اپنے اہداف کے حصول میں وقت سے کافی آگے چل رہا ہے۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں ایران کی بحریہ، فضائیہ اور اس کے مواصلاتی نظام کو پوری طرح تباہ کیا جا چکا ہے، اس کے میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کیا جا رہا ہے اور اب ایران کے پاس کوئی فوجی طاقت باقی نہیں رہی۔
ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے کو ختم کرنے اور انہیں بنانے اور لانچ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے کے اپنے ہدف کے قریب ہے۔
جنگ نے عالمی منڈیوں میں تیل اور گیس کی سپلائی میں بڑا خلل ڈالا جس سے پورے امریکہ میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس لڑائی نے غیر ملکیوں کو کاروباری مراکز سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو پناہ لینے پر مجبور کیا کیونکہ جنگ میں فوجی اڈوں، سرکاری عمارتوں، تیل اور پانی کی تنصیبات، ہوٹلوں، اسکول اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا۔
پوتن اور ٹرمپ کی بات چیت
روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایران جنگ اور یوکرین تنازع پر تبادلہ خیال کیا اور مسائل کے حل کے لیے "صاف اور تعمیری" بات چیت کی۔ کریملن نے اس بات کی جانکاری دی۔
روسی خبر رساں ایجنسیوں نے پوتن کے سفارتی مشیر یوری اوشاکوف کے حوالے سے بتایا کہ پوتن اور ٹرمپ نے ایک گھنٹے تک بات چیت کی۔ اوشاکوف نے کہا کہ پوتن نے خلیجی رہنماؤں اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ بات چیت کے بعد ٹرمپ کے ساتھ تنازع کے "جلد سیاسی اور سفارتی تصفیے کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا"۔
اوشاکوف نے کہا کہ پوتن نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل کی جنگ کے "فوری سیاسی اور سفارتی تصفیے" پر زور دیا، جو روس کے لیے اہم اتحادی رہا ہے۔
روسی رہنما نے یوکرین جنگ پر بھی بات کی اور ٹرمپ کو "موجودہ صورت حال کی تفصیل بھی دی جہاں روسی فوجی کافی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں"۔ مشیر نے کہا کہ پوتن نے یوکرین کے تنازع میں ٹرمپ کی طرف سے "ثالثی کی کوششوں کا مثبت جائزہ لیا"۔
واضح رہے کہ روسی اور امریکی حکام کے درمیان اور روسی، امریکی اور یوکرینی حکام کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جنگ بندی تک پہنچنے کی کوششوں میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اوشاکوف نے کہا کہ بات چیت سنجیدہ اور تعمیری تھی۔
تیل کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ
آج ایشیا میں کاروباری دن کے آغاز سے ہی عالمی تیل کی قیمتوں میں کافی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمتیں تقریباً 8.5 فیصد کم ہو کر فی بیرل 92.50 ڈالر پر آگئیں۔ امریکہ میں بھی تیل کے دام تقریباً نو فیصد تک گر گئے۔
تیل کی قیمتوں میں آئی تازہ گراوٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر کے روز دیے گئے اس بیان کے بعد دیکھی جا رہی ہے جس میں انھوں نے ایران جنگ 'بہت جلد ختم ہونے' کی بات کہی۔ حالانکہ یہ قیمتیں اب ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے والی قیمت سے تقریباً 30 فیصد زیادہ ہیں۔
وہیں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کے ساتھ سونے اور چاندی کے دام میں اچھال آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ بڑے سرمایہ کاروں کے تیل سے سونے اور چاندی کی طرف منتقل ہونا بتایا جا رہا ہے۔ دراصل ان چمکدار دھاتوں کو طویل مدتی نقطہ نظر سے سرمایہ کاری کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔
ایران اور اسرائیل میں متعدد حملے
تہران میں درجنوں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جنہیں 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے دارالحکومت پر سب سے بڑا فضائی حملہ سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے تاحال نقصانات اور جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی۔
اسرائیل نے پیر کو کہا کہ وہ ایرانی شہر اصفہان کے ساتھ ساتھ تہران اور جنوبی ایران میں "بڑے پیمانے پر حملے" کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے انقلابی گارڈ کے ڈرون ہیڈ کوارٹر سمیت درجنوں بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔
دریں اثنا، اسرائیل میں دن بھر ایران سے آنے والے میزائلوں سے آگاہ کرنے کے لیے سائرن بچتے رہے۔ لبنان سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے بھی پیر کے روز اسرائیل پر راکٹ داغے۔
