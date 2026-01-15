"ایران میں قتل و غارت بند، پھانسی بھی روک دی گئی" امریکی صدر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ
ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر ایرانی عوام کی مدد کے لیے آنے کی بارہا بات کی تھی۔
Published : January 15, 2026 at 10:06 AM IST
واشنگٹن، تہران: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں کو روک دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ وہ دھمکی آمیز فوجی کارروائی کے بارے میں "سوچیں گے اور دیکھیں گے"۔ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں بارہا ایرانی عوام کی مدد کے لیے آنے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن کے بارے میں بات کی تھی جس کے بارے میں حقوق انسانی گروپوں کا کہنا ہے کہ ان مظاہروں میں کم از کم 3,428 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
لیکن وائٹ ہاؤس میں ایک حیران کن اعلان میں، ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اب "دوسری طرف سے انتہائی اہم ذرائع" سے یقین دہانیاں موصول ہوئی ہیں کہ تہران نے ہلاکتوں کو اب روک دیا ہے اور یہ کہ پھانسیاں آگے نہیں بڑھیں گی۔
پھانسی کے منصوبے روک دیے گئے: ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ ایران میں پھانسیوں پر پابندی کے ساتھ ساتھ پھانسیوں پر عمل درآمد بھی رک گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں "قابل اعتماد ذرائع" سے معلوم ہوا ہے کہ ایران میں پھانسی کے منصوبے روک دیے گئے ہیں۔ تاہم، تہران نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیز رفتار ٹرائل اور پھانسی کا اشارہ دیا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انہوں نے حالیہ دنوں میں احتجاج کرنے والے ایرانیوں کو یقین دلایا ہے کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ ایرانی حکومت کے خلاف مناسب کارروائی کرے گی۔ تاہم، ٹرمپ نے اس بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں کہ امریکہ کیا اور کب جواب دے گا۔
کیا ٹرمپ ایران کے خلاف کارروائی ملتوی کر دیں گے؟
بدھ کے روز صدر ٹرمپ کے بیان سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا وہ ایران کے خلاف مزید کارروائی کریں گے۔ تاہم، ان کے تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کارروائی میں تاخیر کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایران میں قتل و غارت گری رک رہی ہے، اب رک گئی ہے، وہاں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو پھانسی دی جائے گی، مجھے یہ بات معتبر ذرائع سے معلوم ہوئی ہے۔'
امریکی فوج ایران میں کارروائی کر سکتی ہے
نائب صدر جے ڈی وینس، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے اہم عہدیداروں نے گزشتہ جمعہ کو ٹرمپ کے لیے فوجی حملوں کے سفارتی نقطۂ نظر سے متعلق آپشنز پر تبادلۂ خیال کرنے کے لیے میٹنگ شروع کی۔ توقع ہے کہ ٹرمپ کے حکم کے ساتھ ہی امریکی فوج ایران میں کارروائی کر سکتی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران سکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں غیر معتبر ذرائع کے مطابق کم از کم 3400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن اسی درمیان عراقچی نے کہا کہ ایرانی حکومت "مکمل کنٹرول میں" ہے اور اس نے تین دن کی "دہشت گردانہ کارروائی" کے بعد "پرسکون" ماحول کی اطلاع دی۔
"ایران کی کسی بھی حملے کا جواب دینے کی صلاحیت"
ایران نے بھی کسی بھی امریکی حملے کا جواب دینے کے بارے میں ایک منحرف لہجے اختیار کیا، جیسا کہ واشنگٹن قطر کے ایک اڈے پر عملے کو ہٹاتا دکھائی دیا جسے تہران نے گزشتہ سال ایک حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ ایران نے جون میں اپنی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے جواب میں العدید بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے سینئر مشیر علی شمخانی نے ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اس حملے سے "ایران کی کسی بھی حملے کا جواب دینے کی ارادہ اور صلاحیت" ظاہر ہوتی ہے۔ ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے خدشات نے خطے کو پریشان کر دیا ہے۔
برطانوی سفارت خانہ "عارضی طور پر بند"
برطانوی حکومت نے کہا کہ تہران میں اس کا سفارت خانہ "عارضی طور پر بند" کر دیا گیا ہے، جب کہ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے نے عملے پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور فوجی تنصیبات سے گریز کریں۔ جرمنی کی Lufthansa نے بدھ کے روز کہا کہ ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں کے بعد اس کی پروازیں "اگلے اطلاع تک" ایرانی اور عراقی فضائی حدود سے گریز کریں گی۔
پانچ دن کا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ
دسمبر کے آخر میں شروع ہونے والی احتجاجی تحریک جس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ٹرمپ کئی بار ایران میں فوجی مداخلت کی دھمکی دے چکے ہیں۔ 1979 میں اسلامی جمہوریہ کے اعلان کے بعد سے یہ سب سے بڑا احتجاج ہے۔ انسانی حقوق کے مبصرین کا کہنا ہے کہ پانچ دن کے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کی آڑ میں، ایرانی حکام مذہبی نظام کو کھلے عام چیلنج کرنے والے مظاہروں کے خلاف برسوں میں اپنا سخت ترین جبر کر رہے ہیں۔
مظاہرین کی جانب سے "دہشت گردی کی کارروائیاں"
ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے گرفتار افراد کے لیے تیز رفتار ٹرائل کا عزم ظاہر کیا، اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہ حکام سزائے موت کو جبر کے آلے کے طور پر استعمال کریں گے۔ تہران میں، حکام نے بدامنی میں مارے گئے 100 سے زائد سکیورٹی اہلکاروں اور دیگر "شہیدوں" کی تدفین کی، جسے حکام نے "دہشت گردی کی کارروائیوں" کا نام دیا ہے۔