آبنائے ہرمز کھلنے اور ایران معاہدے سے متعلق ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، تہران نے فوری دستخط کی خبروں کی تردید کردی
سوشل میڈیا میں جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہاکہ مجوزہ معاہدہ طے پاتے ہی آبنائے ہرمز تمام ممالک کے لیے کھول دی جائے گی۔
Published : June 14, 2026 at 7:13 AM IST
واشنگٹن/تہران: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک اہم معاہدے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدہ اتوار کے روز طے پانے والا ہے اور اس پر دستخط ہوتے ہی عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم آبنائے ہرمز دوبارہ مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ تاہم ایران نے امریکی صدر کے اس دعوے کی فوری طور پر تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اتوار کو کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے۔
اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجوزہ معاہدہ طے پاتے ہی آبنائے ہرمز تمام ممالک کے لیے کھول دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس کو بحرِ عمان سے ملانے والی ایک انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کے تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اس راستے کی بندش یا محدود رسائی عالمی توانائی منڈیوں پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔
ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایران کے جوہری پروگرام کا بھی ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے کر انہیں تلف کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مناسب وقت آنے پر امریکی ماہرین ایران میں گہرے پہاڑوں کے اندر موجود جوہری مواد تک رسائی حاصل کریں گے اور اسے ختم یا کم درجے کے مواد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ مستقبل میں ایران اور پورے مشرقِ وسطیٰ کے ساتھ بہتر تعلقات اور تعاون کا خواہاں ہے، تاہم انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر مجوزہ منصوبے پر مکمل عمل درآمد نہ ہوا تو امریکہ کے پاس "متبادل راستے" بھی موجود ہیں جنہیں استعمال کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔
دوسری جانب ایرانی وزارتِ خارجہ کے حکام نے سرکاری ذرائع ابلاغ کے ذریعے واضح کیا کہ اتوار کے روز کسی معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق مذاکرات جاری ہیں لیکن متعدد اہم نکات ابھی بھی زیرِ بحث ہیں۔
قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ ایران مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ اسے پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے جوہری پروگرام کے اس بنیادی اصول سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سب سے بڑا اختلافی نکتہ سمجھا جا رہا ہے۔
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اگر واقعی کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم ہو جاتی ہے تو اس سے عالمی تیل منڈیوں، بحری تجارت اور مشرقِ وسطیٰ کے سیاسی حالات پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تاہم ایرانی تردید کے بعد معاہدے کے مستقبل پر غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔