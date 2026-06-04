ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے "ملنا چاہیں گے"۔
By ANI
Published : June 4, 2026 at 7:13 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو کے ساتھ انتہائی کشیدہ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے مستقبل میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔
نیویارک پوسٹ کے "پوڈ فورس ون" پوڈ کاسٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، امریکی صدر نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خامنہ ای ہی ہیں جو واشنگٹن کے ساتھ بات چیت کے دوران حتمی منظوری دیں گے اور وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔
ٹرمپ نے کہا، "میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور ہم شاید کسی وقت ملیں گے، اس پر منحصر ہے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔"
امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان وسیع تر تنازعہ 28 فروری کو شروع ہوا، جب تہران کو نشانہ بنانے والے ابتدائی فوجی حملوں کے نتیجے میں آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت واقع ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ایران نے خامنہ ای کے 56 سالہ بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کو ملک کے سپریم لیڈر مقرر کر دیا۔
تہران میں اقتدار کی منتقلی کے بعد سے، ٹرمپ نے نئے ایرانی رہنما کی جسمانی حالت کے بارے میں کھل کر قیاس آرائیاں کی ہیں، جس میں تجویز کیا گیا ہے کہ مجتبیٰ کو امریکی اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دوران شدید چوٹیں آئیں ہیں۔
اسی پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران، امریکی صدر نے بینجمن نتن یاہو کے ساتھ فون کال میں "سخت زبان" استعمال کرنے کا اعتراف بھی کیا۔
یہ اعتراف Axios کی ایک رپورٹ کے بعد کیا گیا ہے جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو "گرم" قرار دیا گیا ہے، جس میں سفارتی اندرونی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم پر "کیا تم پاگل ہو گئے ہو" کہہ کر چیخا ہے۔
جب پوڈ کاسٹ کے دوران تیز تبادلے کی تفصیلات پر وضاحت مانگی گئی تو امریکی صدر نے رپورٹس کو درست قرار دے دیا۔
انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کیا آپ نے نتن یاہو سے کہا، " کیا تم پاگل ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں جیل سے باہر رہنے میں مدد کی۔"
ٹرمپ نے جواب دیا، "میں نے کہا۔۔میں ان کی لبنان کے ساتھ مسلسل جنگ پر تھوڑا سا پریشان تھا۔ میں نے کہا، 'بی بی، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔"
واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان کشیدگی اس وقت شدت اختیار کر گئی ہے جب اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی مہم کو وسعت دی ہے، اور حزب اللہ کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تصادم کو بڑھا دیا ہے۔
اسرائیل کے گہرے فوجی دباؤ کے باوجود، امریکہ ایران کے ساتھ سفارتی تصفیہ کے لیے سرگرم عمل ہے جس کا مقصد اسٹریٹجک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور تہران کے جوہری پروگرام پر سخت پابندیاں عائد کرنا ہے۔
ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان دو ٹوک ٹیلی فونک تبادلے نے امریکہ اسرائیل تعلقات کی بڑھتی ہوئی غیر مستحکم اور نازک نوعیت کو مزید واضح کیا ہے۔
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