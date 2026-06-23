اسٹارمر کے کچھ فیصلوں نے برطانیہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو متاثر کیا: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا کہ اسٹارمر کا نیٹو کے حوالے سے ہمارے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ اس سے ان کا بہت نقصان ہوا۔
By ANI
Published : June 23, 2026 at 9:28 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ لیبر پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دینے سے پہلے انہوں نے برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے توانائی کی پالیسی اور نیٹو سے متعلق فیصلوں جس میں شمالی سمندر میں تیل کے لیے ڈرلنگ پر پابندیاں بھی شامل ہیں، پر اختلاف کا حوالہ دیا۔
وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں کوانٹم ٹیکنالوجی سے متعلق دو ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کے موقعے پر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے برطانوی رہنماؤں سے توانائی کے شعبے میں مواقع کھونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ "میں نے ان پر صرف اس لیے تنقید کی کہ میں نے ان سے کہا، 'آپ اپنے توانائی کے شعبے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہر جگہ ونڈ ملز ہیں، جب کہ آپ کے پاس شمالی سمندر میں تیل ہے، اور آپ کسی کو ڈرل کرنے نہیں دے رہے ہیں۔'
Kier Starmer will resign as Prime Minister of The United Kingdom. He failed badly on two very important subjects- IMMIGRATION AND ENERGY (OPEN NORTH SEA OIL!). I wish him well! President DJT— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026
( TS: Jun 21 2026, 9:59 AM ET )… pic.twitter.com/eI2AoDP9de
ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ شمالی سمندر کے کچھ حصوں میں کافی امکانات ہیں لیکن ماحولیاتی خدشات کی وجہ سے ان کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ ٹرمپ نے کہا، "برطانیہ شمالی سمندر کے ایک بڑے حصے کا مالک ہے۔ وہ ماحولیاتی وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کرنا چاہتے۔" ٹرمپ نے نیٹو تعاون کے حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کے رویے پر بھی تنقید کی اور الزام لگایا کہ ان کے بعض فیصلوں سے برطانیہ کی امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی متاثر ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "نیٹو کے حوالے سے ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اس سے انہیں کافی نقصان ہوا، لیکن میں ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔" امریکی صدر نے مزید کہا کہ برطانیہ کو کئی ملکی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "لیکن ان کے دو مسائل ہیں: توانائی اور امیگریشن۔" ٹرمپ کے تبصرے برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے لیبر پارٹی کے نئے رہنما اینڈی برنہم کی جانب سے چیلنج کا سامنا کرنے کے بعد پارٹی سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے اعلان کے بعد سامنے آئے ہیں۔
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پیر کو ایک بیان میں سٹارمر نے کہا کہ میں نے اپنے ہر فیصلے میں ہمیشہ اس ملک کو ترجیح دی جس سے میں محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں لیبر پارٹی کے رہنما کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ سٹارمر نے یہ بھی کہا کہ وہ لیبر پارٹی کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی سے قیادت کے انتخاب کے لیے ایک ٹائم ٹیبل طے کرنے کے لیے کہیں گے، جس میں 9 جولائی کو نامزدگیوں کا آغاز ہو گا۔
انہوں نے کہا کہ وہ قیادت کا عمل مکمل ہونے تک عبوری وزیر اعظم رہیں گے اور اقتدار کی ہموار منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ اگر کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو یہ یقینی بنائے گا کہ ستمبر میں پارلیمنٹ دوبارہ شروع ہونے سے پہلے ایک نئے لیڈر کا انتخاب کر لیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ 'جب تک یہ مقابلہ ختم نہیں ہو جاتا، میں وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہوں گا اور اقتدار کی ہموار منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔' اتوار کے روز، برطانوی وزیر اعظم کے استعفیٰ سے قبل، ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امیگریشن اور توانائی کی پالیسی پر 'بدترین ناکامی' کی وجہ سے اسٹارمر عہدہ چھوڑ دیں گے۔
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