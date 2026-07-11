تہران کی 'کِل لسٹ' میں ٹرمپ پہلے نمبر پر! امریکی صدر نے کہا، اگر میرا قتل ہوا تو ایران میں تباہی مچ جائے گی
ٹرمپ نے کہا کہ اگر ان کا قتل ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایران پر تباہ کن بمباری کی ہدایت دے رکھی ہے۔
By ANI
Published : July 11, 2026 at 7:44 AM IST
واشنگٹن ڈی سی: امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے خاتمے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان صورت حال ایک بار پھر کشیدہ ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے ایک بیان میں واضح طور پر کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔
نیویارک پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر تہران ان کے قتل کے مبینہ منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔
واضح رہے کہ آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف فوجی کارروائی تیز کردی ہے۔ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ ایران پر اس سطح پر بمباری کی جائے گی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔
نیویارک پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے ایران کی 'کِل لسٹ' میں شامل ہیں۔ تاہم انہوں نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ اسرائیلی انٹیلی جنس نے انہیں 'قتل کی مبینہ ایرانی سازش' کے بارے میں خبردار کیا تھا۔
ٹرمپ نے نیویارک پوسٹ کو بتایا کہ وہ طویل عرصے سے ایران کی اس فہرست میں شامل ہیں اور وہ اس سے نمٹ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے امریکہ کو ہدایت دے دی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران پر اس پیمانے سے بمباری کی جائے جسے انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔
ٹرمپ نے پھر دہرایا کہ وہ ایران کی 'کِل لسٹ' میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اسرائیل نے اس بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات اور امریکی صدر کے قتل کی مبینہ ایرانی سازش کی حالیہ رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے۔
خامنہ ای کو جمعہ کی صبح ایران کے شہر مشہد میں امام رضا کے مزار پر سپرد خاک کیا گیا۔ خامنہ ای کو ایران پر امریکی اسرائیل کے مشترکہ حملے میں جاں بحق ہونے کے 131 دن بعد سپرد خاک کیا گیا۔
دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا کہ تہران کی درخواست کے بعد واشنگٹن نے اسلامی جمہوریہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اب دونوں فریق کے بیچ جنگ بندی کو "ختم" سمجھتا ہے۔
ٹرمپ نے سچ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "اسلامی جمہوریہ ایران نے ہم سے 'مذاکرات' جاری رکھنے کو کہا ہے۔ ہم نے ایسا کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے لیکن امریکہ نے انہیں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔
ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب قطری مذاکرات کار کشیدگی کو کم کرنے اور امریکہ ایران مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔
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