روس میں خطرناک طاعون کے پھیلاؤ کے خدشے پر صدر پیوٹن سے فون پر بات کریں گے: ڈونلڈ ٹرمپ
اقوام متحدہ کے ادارے نے بتایا کہ روس میں ایک خاتون کی موت کی رپورٹوں کے بعد وہ روسی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔
Published : October 7, 2026 at 7:39 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ سائبیریا کے ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں طاعون کے ممکنہ کیس پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ان کی روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ایک فون کال شیڈول ہے۔
وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوتن کے ساتھ اس معاملے پر "بہت جلد" بات چیت کریں گے۔ ایک اینٹی پلیگ (انسداد طاعون) انسٹی ٹیوٹ میں ایک ملازمہ کی موت کے بعد طبی حکام اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں، جسے حکام نے نامعلوم وجوہات کے باعث ہونے والے نمونیا سے تعبیر کیا ہے۔
جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اس کیس کے بارے میں امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی کا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اس موضوع پر "انتہائی گہری بات چیت" کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ "ہم شاید کل اس کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔"
عالمی ادارہ صحت نے منگل کے روز کہا کہ اس کیس کی وجہ سے طاعون کے روس سے باہر کا خطرہ "انتہائی کم" ہے۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے بتایا کہ وہ گزشتہ ہفتے سائبیریا اور مشرقِ بعید کے 'ارکوتسک اینٹی پلیگ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ' میں کام کرنے والی ایک خاتون کی موت کی رپورٹوں کے بعد روسی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔
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پیر کے روز، ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اس صورت حال میں روس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ "یہ ایک مہلک بیماری ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے ہم پہلے قابو کرنے کے قابل تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ جراثیم اب زیادہ طاقتور اور ہوشیار ہو گئے ہیں۔ وہ ایک فوج کی طرح ہیں۔"
یہ فون کال ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہی ہے جب ٹرمپ انتظامیہ کو 18 اکتوبر کی آخری تاریخ کا سامنا ہے جس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 'لنڈسے او گراہم سینکشننگ روس اینڈ ایران ایکٹ' کے تحت کن روسی اداروں پر پابندیاں عائد کی جائیں، جس پر ٹرمپ نے 18 ستمبر کو دستخط کر کے اسے قانون بنایا تھا۔
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