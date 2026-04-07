منگل کو 'پورا' ایران 'تباہ' کیا جا سکتا ہے: ڈونلڈ ٹرمپ
امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آج کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔
Published : April 7, 2026 at 8:03 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی کلیدی آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے اسلامی جمہوریہ کو دی گئی ڈیڈ لائن کے ختم ہونے پر منگل کو پورے ایران کو "ختم" جا سکتا ہے۔
ٹرمپ نے پیر کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ "پورا ملک ایک رات میں تباہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ رات کل کی رات ہو سکتی ہے۔" ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر امن معاہدے کی ڈیڈ لائن پوری نہ ہوئی تو فوج کے پاس چار گھنٹے کے دورانیے میں ایران کے تمام پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کرنے کا جنگی منصوبہ ہے۔
ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ "ہمارے پاس ایک منصوبہ ہے، ہماری عسکری طاقت سے ایران کا ہر پل کل رات 12 بجے تک تباہ ہو جائے گا، جہاں ایران کا ہر پاور پلانٹ خاکستر ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی استعمال کے قابل نہیں ہو گا۔" "میرا مطلب ہے کہ 12 بجے (آدھی رات) تک مکمل تباہی، اور اگر ہم چاہیں تو یہ سب کچھ چار گھنٹے کے اندر ہو جائے گا۔"
ٹرمپ نے اس سے قبل منگل (GMT کے مطابق آدھی رات) کو واشنگٹن کے مطابق 8:00 بجے کا وقت مقرر کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ اس کے ہر پل اور پاور پلانٹ کو تباہ کر دیں گے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ آبنائے سے گزرنے والے تیل کے لیے ٹول ٹیکس وصول کرنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں – جس سے عالمی خام تیل کا پانچواں حصہ گزرتا ہے، یہ اس آبی گزرگاہ کے لیے ایرانی دھمکیوں کی بازگشت ہے۔
ان دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے ایران نے کہا کہ اس طرح کا اقدام جنگی جرم ہو گا۔ اسی کے ساتھ ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تہران نے جنگ کے خاتمے کے لیے جنگ بندی کی 'امریکی تجویز' کو مسترد کر دیا۔
واضح رہے کہ کئی ممالک ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکی حملوں سے شروع ہونے والی 38 روزہ جنگ کو ختم کرنے اور تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اتوار کے اوائل میں ایک وضاحتی سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے ڈیڈ لائن میں ایک دن کی تاخیر کرنے سے پہلے، ایران کے شہری انفراسٹرکچر کے خلاف منگل سے شروع ہونے والے ممکنہ حملوں کی دھمکی دی۔
ٹرمپ نے پیر کے روز ان خدشات کو مسترد کر دیا کہ ایران کی بجلی کی تنصیبات اور پلوں کو نشانہ بنانا -- ایک ایسا حربہ ہے جسے روس نے بھی یوکرین پر استعمال کیا ہے اور یہ ایک جنگی جرم ہو گا۔
امریکی صدر نے کہا کہ "میں اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں۔" ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ وہ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ توانائی کی تنصیبات پر حملہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ ٹرمپ نے جواب دیا کہ "آپ اسے جنگی جرم جانتے ہیں؟ جنگی جرم ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔"
