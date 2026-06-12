ٹرمپ کا دعویٰ: ہفتے کے آخر میں ایران کے ساتھ معاہدہ متوقع، تہران پر حملے کا منصوبہ بھی ترک کر دیا
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ انھوں نے ایران پر بڑے حملے کی وارننگ واپس لےلی۔
Published : June 12, 2026 at 9:17 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کے خاتمے کا معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں یورپ میں دستخط کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے ایران کی تیل کی صنعت کو اپنے کنٹرول میں لینے کی دھمکی دی تھی۔
جمعرات کی سہ پہر اوول آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ، نائب صدر جے ڈی وینس کی معاہدے کی دستخطی تقریب میں شرکت متوقع ہے، جو اس ہفتے کے آخر میں یورپ میں ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک بشمول قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، کویت اور پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کا ایک نیا دور منعقد کیا ہے۔ اس کے بعد گورنر کے لیے انتخاب لڑ رہے جارجیا کے لیفٹیننٹ گورنر برٹ جونز کی حمایت میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ ختم کر دی ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا، "مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے سنا یا نہیں، لیکن آج [جمعرات] ہم نے ایران کے ساتھ جنگ ختم کر دی ہے، اور انہوں نے جوہری ہتھیار نہیں بنانے پر اتفاق کیا ہے- جس پر ہم نے اصرار کیا تھا۔ یہی مقصد تھا۔" اس سے قبل، اوول آفس میں، ٹرمپ نے تبصرہ کیا کہ اسٹاک مارکیٹ "ڈیل کو پسند کرتی ہے" اور جلد ہی اس پر دستخط کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد آبنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے گا۔
امریکی صدر ٹرمپ نے اسے بہت مضبوط مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) قرار دیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اگرچہ یہ کسی حد تک تصوراتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر عمل کیا جائے گا، انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک انتہائی مفصل معاہدہ ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کسی بھی کوشش کو مستقل طور پر ترک کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کسی بھی طرح سے جوہری ہتھیاروں کی خریداری، ترقی، ڈیزائن یا تیاری نہیں کرے گا۔ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔
اس سوال کے جواب میں کہ ایران اس معاہدے پر کیسے راضی ہوا، ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایسی مشکلات کا سامنا کیا ہے جس کا مقابلہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں اور وہ اس معاہدے کی ان سے کہیں زیادہ خواہش رکھتے ہیں۔ جمعرات کی صبح، ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ وہ ایران پر "انتہائی زوردار" حملہ کریں گے اور ملک کے تیل برآمد کرنے والے جزیرہ کھرگ پر قبضہ کر لیں گے۔ تاہم، اس کے چند گھنٹے بعد ہی، انھوں نے امن مذاکرات میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے اچانک حملے منسوخ کر دیے۔
ایران کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے کے حوالے سے ٹرمپ کے ریمارکس ایک تقریب کے دوران دیئے گئے جہاں انہوں نے بحرالکاہل کے محفوظ علاقوں میں تجارتی ماہی گیری کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ حالیہ ہفتوں میں، ٹرمپ نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک معاہدے کے قریب ہیں، حالانکہ ابھی تک کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔
ایران کا ردعمل
دوسری جانب ایران نے ٹرمپ کے اس دعوے کا جواب دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے رپورٹس محض قیاس آرائیاں ہیں اور تہران نے ابھی تک کسی معاہدے پر حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اور پاکستان "ثالث کے طور پر سرگرم ہیں"، "امریکی اقدامات سفارتی عمل کو متاثر کر رہے ہیں۔"
ایران کی خبر رساں ایجنسی ایرنا اور سی این این کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے، بغائی نے کہا کہ مذاکرات کی حیثیت شروع سے ہی واضح تھی، اور متن کے ایک اہم حصے کو پہلے ہی حتمی شکل دے دی گئی تھی۔ تاہم، امریکی فریق اپنا موقف بدلتا رہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران نے "ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی سرخ لکیروں پر سمجھوتہ نہیں کرتا" اور اس بات کی تصدیق کی کہ ابھی تک، کسی معاہدے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔
بغائی نے یہ بھی متنبہ کیا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال "امریکی اقدامات کی وجہ سے کم محفوظ" ہو گئی ہے۔ یہ پیش رفت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جمعرات (مقامی وقت کے مطابق) کے اعلان کے بعد سامنے آئی ہے کہ ایک "زبردست معاہدہ" طے پا گیا ہے - جو ایران کے ساتھ تنازعہ کو ختم کر سکتا ہے - یہ کہتے ہوئے کہ معاہدہ حتمی ہونے کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار جب "عظیم معاہدہ" ہوگیا ہے، سمجھوتہ پر دستخط ہو جائیں گے تو آبنائے ہرمز باضابطہ طور پر کھل جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے معاہدے پر دستخط کے بعد آبنائے ہرمز باضابطہ طور پر دوبارہ کھل جائے گا - ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر میں یورپ میں، نائب صدر جے ڈی وینس ان کی طرف سے شرکت کریں گے۔
اوول آفس سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ "ہم ابھی ایران کے ساتھ جنگ کے حوالے سے ایک عظیم سمجھوتے پر پہنچ چکے ہیں، اور ہم دستاویزات کو حتمی شکل دینے والے ہیں۔ ہمیں یہ کام اگلے چند دنوں میں مکمل کر لینا چاہیے۔ ممکنہ طور پر ہم یورپ میں اس پر دستخط کریں گے۔ جب تیل کی قیمتیں کم ہوں گی تو باقی سب کچھ بھی نیچے آ جائے گا۔" انہوں نے مزید کہا، "سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا؛ یہ ہمارا مقصد تھا جس کو حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت تھی۔ ہم جلد ہی اس پر دستخط کرنے والے ہیں، اور وہ دستاویزات کافی حد تک حتمی شکل میں ہیں۔۔۔ یہ بہت جلد ہونا چاہیے۔"
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