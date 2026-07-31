بورڈ آف پیس نے حماس کو 'مکمل طور پر غیر مسلح' کرنے پر معاہدہ کر لیا، ٹرمپ کا بیان
حماس نے چھ جولائی کو غزہ میں اپنی گورننگ باڈی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔
By ANI
Published : July 31, 2026 at 7:05 AM IST
واشنگٹن، ڈی سی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کی "مکمل تخفیف اسلحہ" کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجی دستوں کے مرحلہ وار انخلا کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔
جمعرات کو ہونے والی پیشرفت کو امن اور سلامتی کی جانب ایک "تاریخی" قدم قرار دیتے ہوئے، صدر ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ اس معاہدے پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا۔
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا، "معاہدے کو احتیاط سے مرتب شدہ مراحل میں انجام دیا جائے گا۔ تخفیف اسلحہ مکمل ہونے کے بعد، اسرائیلی افواج پیچھے ہٹ جائیں گی، اور بین الاقوامی استحکام فورس ایک نئی فلسطینی پولیس فورس کے ساتھ مل کر غزہ کے رہائشیوں اور اس کے پڑوسیوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے گی۔"
انہوں نے مزید اس بات پر زور دیا کہ یہ معاہدہ غزہ کے لیے ان کے 20 نکاتی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ایک "اہم سنگ میل" کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انکلیو کا انتظام بالآخر ایک "نئی فلسطینی حکومت کرے گی جو فلسطینی عوام کی مدد کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرے گی"۔
مصر، قطر اور ترکی سے ان کے ثالثی کے کردار پر اظہار تشکر کرتے ہوئے، امریکی صدر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ ٹیم کے ساتھ ان کی کوششوں نے "تاریخی پیش رفت" میں سہولت فراہم کی ہے۔
انہوں نے کہا، "ایک سال پہلے ایک پرتشدد جنگ، انسانی بحران اور یرغمالیوں کو وحشیانہ قید میں رکھا گیا تھا۔ ہم نے تاریخی پیش رفت کی ہے، اور ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔"
جنگ بندی کے فریم ورک پر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کے تحت بات چیت کی گئی تھی، جس کی نگرانی خود ٹرمپ کی سربراہی میں بورڈ آف پیس کر رہا ہے۔
حماس کے رہنما مصری، قطری اور ترکی کے نمائندوں سے بات چیت کے لیے گذشتہ ہفتے کے اواخر سے مصری دارالحکومت قاہرہ میں موجود ہیں۔
قبل ازیں، گروپ کے ایک نامعلوم اہلکار نے الجزیرہ کے حوالے سے کہا تھا کہ مذاکرات "مثبت" ہیں اور "پیش رفت ہو رہی ہے۔"
حماس نے اس سے قبل 6 جولائی کو غزہ میں تقریباً دو دہائیوں کے اقتدار میں رہنے کے بعد اپنی گورننگ باڈی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔
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