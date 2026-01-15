گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا، گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ گرین لینڈرز نے کہا، یہ فروخت کے لیے نہیں۔
Published : January 15, 2026 at 8:57 AM IST
نک (گرین لینڈ): امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ ریمارکس نائب صدر جے ڈی وینس کے ڈنمارک اور گرین لینڈ کے حکام کے ساتھ بات چیت کی میزبانی کرنے سے چند گھنٹے قبل کہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں، ٹرمپ نے اپنی دلیل کو دہرایا کہ امریکہ کو "قومی سلامتی کے مقاصد کے لیے گرین لینڈ" کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، ’’نیٹو (نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن) کو اس کے حصول کے لیے قیادت کرنی چاہیے،‘‘ ورنہ روس یا چین اسے لے لیں گے، اور ایسا ہونے والا نہیں ہے۔
ٹرمپ نے لکھا، ’’گرین لینڈ کا امریکی ہاتھ میں آنا نیٹو کو کہیں زیادہ طاقتور اور موثر بنا دے گا۔‘‘ اس سے کم کچھ بھی قابل قبول نہیں۔"
گرین لینڈ نیٹو کے اتحادی ڈنمارک کا نیم خودمختار علاقہ ہے۔ یہ جغرافیائی سیاسی بحران کے مرکز میں ہے کیونکہ ٹرمپ اس پر امریکی کنٹرول پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ گرین لینڈرز کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے آرکٹک جزیرے کے زبردستی الحاق کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔
اس معاملے پر بات چیت کے لیے وانس بدھ کو واشنگٹن میں ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے راسموسن اور ان کے گرین لینڈ کے ہم منصب، ویوین موٹزفیلڈ سے ملاقات کریں گے۔ ایک 22 سالہ طالبہ اور نوک کی رہائشی توتا میکلسن نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ وہ امید کرتی ہیں کہ امریکی حکام کو یہ پیغام مل جائے گا کہ وہ "پیچھے ہٹ جائیں۔"
ٹرمپ نے بدھ کو کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کے "گولڈن ڈوم" میزائل ڈیفنس پروگرام کے لیے "اہم" ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس جزیرے کو امریکی سلامتی کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے اس اقدام کی وجہ روسی اور چینی بحری جہازوں سے لاحق خطرے کا حوالہ دیا۔
تاہم گرین لینڈ کے رہائشیوں اور ماہرین نے ان کے دعووں پر سوال اٹھایا ہے۔ دریں اثنا، بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں ڈینش سفیر امریکی کانگریس میں آرکٹک کاکس کے سینیٹرز سے ملاقات کرنے والے ہیں۔
نیو ہیمپشائر کی ڈیموکریٹک سینیٹر جین شاہین اور الاسکا کی ریپبلکن سینیٹر لیزا مرکوسکی نے امریکی کانگریس میں دو طرفہ بل پیش کیا ہے۔ یہ امریکی دفاع یا محکمہ خارجہ کے فنڈز کو گرین لینڈ یا شمالی اوقیانوس کونسل کی رضامندی کے بغیر گرین لینڈ یا نیٹو کے کسی بھی رکن ریاست کے خودمختار علاقے پر قبضہ کرنے یا الحاق کرنے کے لیے استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔
دونوں جماعتوں کے قانون سازوں کا ایک وفد ہفتے کے آخر میں ڈنمارک اور گرین لینڈ کے حکام سے ملاقات کے لیے کوپن ہیگن کا سفر کر رہا ہے۔