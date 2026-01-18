گرین لینڈ معاملے پر ٹرمپ کی آٹھ ممالک پر 10 فیصد ٹیرف کی دھمکی، میکرون نے کہا، دھمکیوں سے نہیں ڈرتے
گرین لینڈ معاملے پر ٹیرف کے استعمال کی ٹرمپ کی دھمکی نے یورپی یونین اور امریکہ کے بیچ کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔
Published : January 18, 2026 at 8:57 AM IST
بروسلز: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ معاملے پر ڈنمارک کے رضامند نہ ہونے کی صورت میں آٹھ یورپی ممالک پر نئے محصولات عائد کرنے کی دھمکی پر یورپی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس دھمکی نے یورپی یونین کی جانب سے ردعمل کے مطالبات کو تیز کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ گذشتہ سال ہوئی امریکہ اور یوروپی یونین کے بیچ ٹیرف سمجھوتے پر نئے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔
یکم فروری سے آٹھ ممالک پر محصولات
سنیچر کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ یکم فروری سے ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ کی اشیا پر 10 فیصد محصولات عائد کرے گا۔
جون سے ٹیرف 25 فیصد تک بڑھانے کی دھمکی
سنہوا نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے خبردار کیا کہ ٹیرف یکم جون کو 25% تک بڑھ جائے گی اور گرین لینڈ کی خریداری مکمل ہونے تک یہ ٹیرف برقرار رہے گی۔ اس معاملے پر پیچھے ہٹنے والوں میں نورڈک رہنما سب سے پہلے تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ اتحادیوں کے بیچ تنازعات کو دباؤ کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
ڈنمارک ای یو سے رابطے میں
ڈنمارک کی خبر رساں ایجنسی ریٹزو کے مطابق، ڈنمارک کے وزیر خارجہ لارس لوکے راسموسین نے کہا کہ وہ ٹیرف کی دھمکی سے حیران ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈنمارک یورپی یونین کمیشن کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر اسٹور نے قومی خبر رساں ایجنسی این ٹی بی کو دیے گئے بیان میں ان دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اتحادیوں کے درمیان دھمکیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ڈنمارک کی خودمختاری کے لیے ناروے کی حمایت کا اعادہ کرنا ہے۔
وہیں فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر سٹب نے کہا کہ اتحادیوں کے درمیان مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں، دباؤ سے نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ٹیرف ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور خطرناک بگاڑ کا باعث بن سکتے ہیں۔
Donald J. Trump Truth Social Post 11:19 AM EST 01.17.26
We have subsidized Denmark, and all of the Countries of the European Union, and others, for many years by not charging them Tariffs, or any other forms of remuneration. Now, after Centuries, it is time for Denmark to give…
سویڈن نے ٹیرف کو بلیک میلنگ قرار دیا
سویڈن کے وزیر اعظم الف کرسٹرسن نے ٹیرف کو بلیک میل قرار دیتے ہوئے ٹرمپ کی 'دھمکی' کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سویڈن خود کو بلیک میل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو یورپی یونین کی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔ دیگر یورپی رہنماؤں نے بھی اشارہ دیا کہ اگر واشنگٹن ان اقدامات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ سخت موقف اپنائیں گے۔
دھمکیوں سے نہیں ڈرتے: میکرون
ٹیرف کی دھمکی کی تردید کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ اگر ان اقدامات کی تصدیق ہو گئی تو یورپی ممالک متحد ہو کر جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ میں ڈینش کے زیر اہتمام فوجی مشق میں فرانس کی شرکت قومی خودمختاری اور آزادی کے لیے فرانس کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کوئی دھمکی یا ڈر ہمیں متاثر نہیں کرے گا۔
France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026
It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine…
برطانیہ بھی امریکہ کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا
برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے کہا کہ نیٹو کے اندر اجتماعی سلامتی کو آگے بڑھانے کے نقطہ نظر سے اتحادیوں پر محصولات عائد کرنا سراسر غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اس معاملے کو براہ راست امریکی انتظامیہ کے ساتھ اٹھائے گا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ گرین لینڈ کے لوگوں اور ڈنمارک کو کرنا چاہیے۔
جرمنی نے اسے ایک خطرہ قرار دیا
جرمن حکومت نے کہا کہ وہ یورپی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور صحیح وقت پر مل کر درست ردعمل کا تعین کیا جائے گا۔ یورپی یونین کی سطح پر، یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان ڈیر لیین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے ایک مشترکہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ گرین لینڈ ماملے پر ٹیرف عائد کیے جانے سے نیٹو ممالک کے بیچ تعلقات کو نقصان پہنچے گا اور اس سے خطرناک بگاڑ کا خطرہ ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقے کی سالمیت اور خودمختاری بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصول کے تحت لازمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اس معاملے پر متحد ہے، مل کر کام کرے گا اور اپنی خودمختاری کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس واقعے نے اس بات پر بھی بحث شروع کر دی ہے کہ آیا یورپی یونین کو اپنے مضبوط دفاعی آلات کو فعال کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ امریکی اقدام یورپی یونین-یو ایس ٹیرف اور تجارتی معاہدے کی مزید خلاف ورزی ہوں گے جو جولائی 2025 میں سکاٹ لینڈ میں طے پایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپی پارلیمنٹ اگلے ہفتے سیاسی گروپوں کے ساتھ دوبارہ اس معاملے پر بات کرے گی۔
