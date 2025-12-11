امریکی کانگریس کی خاتون نے ٹرمپ کو "بھارت کو کھونے والے صدر" بننے کے خطرات سے خبردار کیا
امریکی کانگریس کی خاتون رکن کملاگر ڈوو کا یہ تبصرہ یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر کانگریس کی سماعت کے دوران آیا۔
واشنگٹن: ریاستہائے متحدہ کے نمائندے سڈنی کاملاگر-ڈوو نے ہندوستان-امریکہ تعلقات کی موجودہ رفتار کے بارے میں ایک سخت انتباہ جاری کیا، سوال کیا کہ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف، ویزا فیس اور سیاسی شکایات پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان "ہندوستان کو کھونے والے صدر" بننے کا خطرہ رکھتے ہیں۔
ان کا یہ ریمارکس یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر کانگریس کی سماعت کے دوران دیا گیا۔ اس تشویش کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، کملاگر-ڈوو نے امریکہ کے لیے اہم شعبوں جیسے کہ دفاع، توانائی، AI، خلائی اور جدید ٹیکنالوجی میں ہندوستان کے مرکزی کردار پر زور دیا۔
21ویں صدی کے عالمی نظام کے بادشاہ
انہوں نے کہا، "ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات دونوں ممالک کے لیے طے کریں گے کہ ہم 21ویں صدی کے عالمی نظام میں خود کو کس طرح رکھتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ Quad کے ذریعے کام کرنے سے "ایک آزاد اور کھلے ہند-بحرالکاہل کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔"
قومی مفادات کی بجائے ذاتی رنجشوں سے منسوب
اس کے بعد انہوں نے ان اسٹریٹجک ترجیحات کو اس سے جوڑ دیا جسے انہوں نے خیر سگالی میں تیزی سے کمی کے طور پر بیان کیا۔ کملاگر-ڈوو نے دلیل دی کہ صدر ٹرمپ کو ایک متحرک کواڈ، بڑھتا ہوا دفاعی ٹیکنالوجی تعاون، مربوط سپلائی چین کی کوششیں اور مضبوط سیاسی رفتار کے ساتھ شراکت داری وراثت میں ملی، لیکن اس کے بعد سے یہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا، "فلش، فلش، فلش، فلش ٹوائلٹ میں فلش کردیا" اور اس تبدیلی کو قومی مفادات کی بجائے ذاتی رنجشوں سے منسوب کیا۔
انہوں نے امن کا نوبل انعام جیتا
ان کا انتباہ اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو ایک ایسا صدر بننے کا خطرہ ہے جو "ہندوستان کو کھو دے" یا ہندوستان کو دور دھکیل دے، جب کہ روس کی طرف کھلے پن کا اشارہ بھی دیا۔ انہوں نے تجارتی پالیسیوں کے ذریعے اعتماد کو مجروح کرنے اور ان کے اس یقین پر تنقید کی کہ انہوں نے امن کا نوبل انعام جیتا ہے۔
کواڈ لیڈرز کے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا
انہوں نے ٹیرف اور ویزا کے اقدامات کو تناؤ کے سب سے واضح ذرائع کے طور پر بتایا۔ کملاگر ڈو نے کہا کہ ہندوستانی اشیا پر 50 فیصد ٹیرف اور ہندوستان سے منسلک روسی تیل کی درآمدات پر 25 فیصد ٹیرف نے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کو روک دیا ہے، جس سے کواڈ لیڈرز کے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا۔
انہوں نے انتظامیہ کی طرف سے H-1B ویزوں پر 100,000 امریکی ڈالر کی نئی فیس پر بھی تنقید کی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ہندوستانی ان ویزوں میں سے ٪70 رکھتے ہیں اور کہا کہ یہ تبدیلی براہ راست ان کارکنوں کو نقصان پہنچاتی ہے جنہوں نے طویل عرصے سے ٹیکنالوجی، سائنس اور طب میں امریکی اختراعات کی حمایت کی ہے۔
پورے ایشیا میں غیر یقینی صورتحال
ان پالیسی اقدامات کو وسیع تر علاقائی اثرات سے جوڑتے ہوئے، کملاگر ڈو نے کہا کہ یہ پورے ایشیا میں غیر یقینی صورتحال کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف میں اضافہ اور منسوخ شدہ سربراہی اجلاس ایسے وقت میں پریشان کن اشارے بھیجتے ہیں جب چین خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نقطۂ نظر اپنے ہی نقصان کے لیے ناک کاٹنے کے مترادف ہے، جس سے واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان اعتماد کو "حقیقی اور طویل مدتی نقصان" پہنچتا ہے۔