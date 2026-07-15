ٹرمپ نے ہرمز میں 20 فیصد ٹول کی تجویز واپس لے لی، بدلے میں خلیجی ممالک سے تجارت و سرمایہ کاری کا مطالبہ
تنقید کے بعد ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر 20 فیصد ٹول وصول کرنے کی تجویز واپس لے لی۔
By ANI
Published : July 15, 2026 at 10:25 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے علاوہ تمام ممالک کے بحری جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے 20 فیصد ٹول وصول کرنے کے منصوبے کو واپس لیتے ہوئے اس کی جگہ مختلف خلیجی ممالک کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدے کرنے کا فیصلہ کیا۔
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مکمل ناکہ بندی صرف ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والی جہازوں پر لاگو ہوگی، یا جو ایرانی سامان لے جا رہے ہوں۔ انہوں نے ایرانی قیادت پر ملک کو مکمل تباہی کی راہ پر لے جانے کا الزام عائد کیا۔
انہوں نے ایرانی قیادت پر 'جھوٹ بولنے' اور 'پرتشدد اور بدنیتی' پر مبنی رویہ اختیار کرنے کا الزام بھی لگایا۔ امریکی صدر نے اپنے ملک کے اعلیٰ فوجی حکام کی تعریف کرتے ہوئے سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگستھ، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف ڈین کین اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کا نام لیا۔
ٹرمپ نے کہا امریکی فوج کی زبردست طاقت کی وجہ سے ہرمز سے اتنا تیل گزرا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگستھ، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف ڈین کین اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر کو خاص طور پر تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ان فوجی حکام اور دنیا کی طاقتور ترین فوج کے تمام اہلکاروں کی بدولت آبنائے ہرمز ایران کے علاوہ تمام بحری جہازوں کی آمدورفت کے لیے کھلا ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا مشرقِ وسطیٰ کی قیادت کے ساتھ انتہائی اچھی بات چیت کے بعد میں نے 20 فیصد امریکی معاوضہ فیس کی جگہ تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدوں کا فیصلہ کیا ہے۔ مختلف خلیجی ممالک امریکہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ سرمایہ کاری نہ صرف بہت بڑی ہوگی بلکہ ان ممالک اور ان کے مستقبل کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پہلے ہی تاریخی سطح پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور نئی سرمایہ کاری سے یہ رقم مزید بڑھے گی۔ ان کے مطابق امریکہ میں ریکارڈ سطح پر فیکٹریاں، پلانٹس اور آلات آئیں گے، جس سے زیادہ تنخواہ والی ملازمتیں ملیں گی۔ ٹرمپ نے کہا امریکہ ایک بار پھر جیت رہا ہے، جیسا پہلے کبھی نہیں جیتا۔ ایران میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے دن ختم ہو گئے ہیں، جن میں 52 ہزار مظاہرین بھی شامل تھے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔
ہرمز میں 20 فیصد ٹول کا منصوبہ واپس
ٹرمپ نے 20 فیصد ٹول کا منصوبہ اعلان کرنے کے صرف ایک دن بعد واپس لیا۔ اس سے قبل پیر کو انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کو آبنائے ہرمز کے ذریعے آمدورفت کی حفاظت کے لیے امریکہ کو ادائیگی کرنی چاہیے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ حالیہ امریکی فوجی کارروائیوں نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے۔
اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کی اہم ترین اسٹریٹجک بحری گزرگاہوں میں سے ایک کی حفاظت کے لیے واشنگٹن کو مالی معاوضہ ملنا چاہیے۔
بعد میں نیوز میکس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکی حملوں نے ایران کی فوجی طاقت کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ ان کے مطابق تہران کے بحری اور فضائی اثاثوں کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اب بھی کچھ باقی ہے، لیکن ان کی طاقت بڑی حد تک چھین لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی فوج کے پاس 159 جہاز تھے اور وہ تمام 159 جہاز سمندر کی تہس نہس کر دیے گئے۔
پیر کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایرانی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر رہا ہے اور اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبنائے ہرمز کو سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے 20 فیصد چارج وصول کرے گا۔
انہوں نے یقین دلایا تھا کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود اس اہم بحری راستے کو باقی دنیا کے لیے بند نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا، ’’آبنائے ہرمز کھلی ہے اور ایران کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی کھلی رہے گی۔‘‘
انہوں نے لکھا کہ ایرانی ناکہ بندی صرف ایران کے جہازوں یا اس سے وابستہ صارفین کی آمدورفت کو روکنے کے لیے ہے، جبکہ دیگر تمام ممالک کو آبنائے ہرمز کے آزادانہ استعمال کی اجازت ہوگی۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ غیر مستحکم بحری راستے کی حفاظت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہاں سے گزرنے والے سامان پر 20 فیصد محصول ضروری ہے۔ انہوں نےمزید کہا تھا کہ امریکہ کو اب ’’آبنائے ہرمز کا محافظ‘‘ کہا جائے گا اور خطے کو سکیورٹی فراہم کرنے کے اخراجات کے بدلے تمام بھیجے جانے والے سامان پر 20 فیصد کی شرح سے معاوضہ وصول کیا جائے گا۔
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ایران اور امریکہ کے حملوں کے نتیجے میں مغربی ایشیا میں نئی کشیدگی پیدا ہوئی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان عبوری امن معاہدہ متاثر ہوا ہے۔ یہ لڑائی 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، جس میں ایک جانب ایران جبکہ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل تھے۔ اس تنازع نے سمندری نقل و حمل اور توانائی کی سپلائی چین کو بھی متاثر کیا ہے۔