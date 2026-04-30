ٹرمپ نے ایران کی تازہ ترین تجویز کو مسترد کر دیا، کہا۔۔ ناکہ بندی بم گرانے سے زیادہ موثر
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جب تک تہران کے ساتھ جوہری معاہدہ نہیں ہو جاتا امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا۔
Published : April 30, 2026 at 7:49 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے Axios کو بتایا کہ وہ امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے بدلے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ایران کی تجویز کو مسترد کر رہے ہیں - ایران کی اس تجویز کو مسترد کیے جانے کا مطلب ہے، ایران کے ساتھ جاری جوہری پروگرام پر بات چیت ملتوی ہو سکتی ہے۔
امریکی صدر نے Axios کو بتایا کہ وہ ایرانی بندرگاہوں پر اپنی ناکہ بندی ختم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس سے امریکہ ایران مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ، ''ناکہ بندی بمباری سے کچھ زیادہ موثر ہے۔ "اور یہ ان کے لیے بدتر ہونے والا ہے۔ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔"
واضح رہے ایران نے مذاکرات میں واپسی کے لیے ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کو پیشگی شرط قرار دیا ہے۔
متعدد میڈیا رپورٹس کے مطابق، ایران نے اس ہفتے ایک محدود معاہدے کی پیشکش کی ہے جو اس کی بندرگاہوں پر محاصرہ ختم کرنے کے بدلے میں آبنائے ہرمز پر اپنی ناکہ بندی ختم کر دے گا۔
حالانکہ ٹرمپ کے تبصروں سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایرانی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔
ایران سے منسلک کم از کم دو تجارتی بحری جہازوں کو امریکہ نے محاصرے کے ایک حصے کے طور پر اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ امریکی فوج نے پیر کو کہا کہ اس نے گزشتہ ہفتوں کے دوران علاقائی پانیوں میں 39 جہازوں کو بھی ری ڈائریکٹ کیا ہے۔
ایران نے اس کے جواب میں بحری ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام لگانے والے جہازوں کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔
اس تعطل نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس سے امریکہ میں توانائی کی افراط زر میں اضافہ ہوا ہے، جہاں ایک گیلن پیٹرول کی قیمت 4.22 ڈالر ( 1.11 ڈالر فی لیٹر) سے تجاوز کر گئی ہے - جو جنگ سے پہلے تین ڈالر یعنی 0.79 ڈالر فی لیٹر سے کم تھی۔
واشنگٹن اور تہران کے بیچ بیان بازی میں اضافے کے ساتھ ہی بین الاقوامی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل فیوچر بدھ کو 119 ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اسلامی جمہوریہ میں معاشی دباؤ اور اندرونی تقسیم کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ایران کو اندر سے کمزور کیا جا سکے۔
انہوں نے وعدہ کیا کہ ایرانی "دشمن کے اس مکروہ منصوبے کو شکست دیں گے" اور جنگ میں "ایک شاندار فتح حاصل کریں گے"۔
ٹرمپ اور پوتن کا فون پر رابطہ:
بدھ کے روز ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے فون پر بات کی۔ واضح رہے پوتن نے دو روز قبل سینٹ پیٹرزبرگ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی تھی۔
کال کے بعد، کریملن نے کہا کہ روس نے "ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق اختلافات کو دور کرنے کے لیے متعدد تجاویز پیش کی ہیں"۔
اس میں مزید کہا گیا کہ اس مقصد کے لیے ایرانی نمائندوں، خلیجی ریاستوں کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور قدرتی طور پر امریکی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بھی فعال رابطے برقرار رکھے جائیں گے۔
ٹرمپ نے کہا کہ پوتن نے فون کال کے دوران روس کو تیسرے ملک کے طور پر خدمات انجام دینے کی اپنی پیشکش کی تجدید کی۔ ٹرمپ کے مطابق روس بھی ایران کے 970 پاؤنڈ افزودہ یورینیم کا سودا کر سکتا ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے بدھ کے روز ٹرمپ کے ساتھ ہوئی فون کال میں واضح کیا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس کے "سنگین نتائج" ہو سکتے ہیں۔
صحافیوں سے بات کرتے ہوئے روسی صدر کے مشیر یوری اوشاکوف نے کہا کہ پوتن نے امریکی صدر سے کہا ہے کہ ایرانی سرزمین پر زمینی کارروائی مکمل طور پر "ناقابل قبول اور خطرناک" ہوگی۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
